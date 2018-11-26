Hayalet adam İslam Slimani!

BUGÜN NELER OLDU

F.Bahçe'de performansı tepkilere neden olan İslam Slimani Trabzon karşısında da kayıpları oynadı. Rakip lehine penaltıya sebebiyet veren Cezayirli futbolcu, 90 dakika boyunca tek bir isabetli şut bile atamadı. Oyun içerisinde sadece 17 isabetli pası olan Slimani, Twitter'da en çok konuşulanlar listesine girdi. İşte sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları: "Slimani bir kafa topu al, bir adam geç, bir koşu yap, bir şey yap", "Fenerbahçe'ye gelmiş en kötü forvetlerden birisin Slimani", "Slimani'ye verilecek 1 saniye daha vakit kaybı", "Slimani ve Frey'i devre arası gönder gitsin", "Slimani ve Ayew'i çok mu aradınız?"HARUN Tekin, 2014- 2015 sezonundan bu yana 22 penaltı atışının 9'unu kurtardı. Başarılı eldivenin bundan önce kurtardığı son penaltı yine Trabzonspor maçında olmuştu. Geçen sezon Bursa'da Trabzon'un 3-1 kazandığı maçta bordomavililer 89'da penaltı kazanmış, N'Doye'un vuruşunda Harun gole izin vermemişti