Fenerbahçe ikinci yarıda teslim oldu

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe 18. dakikada Andre Ayew'in attığı golle öne geçerken, 27. dakikada ağları havalandıran Martin Skrtel ilk yarının skorunu tayin eden isim oldu ve Fenerbahçe soyunma odasına 2-0 önde girdi. BB Erzurumspor, ikinci yarıya Emrah Başsan'ın 48. dakikada attığı golle başladı. Konuk ekip 90+2'de Lennart Thy'nin attığı golle sahadan 1 puanla ayrılmayı başardı.

FENERBAHÇE 2-2 BB ERZURUMSPOR (MAÇ SONUCU)

18' Andre Ayew

27' Martin Skrtel

48' Emrah Başsan

90+2' Lennart Thy

KÖTÜ GİDİŞAT SÜRÜYOR

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Fenerbahçe, taraftarının desteğini de alarak hızlı başladı. Sarı-lacivertliler, tamamen hakim olduğu ilk yarıyı 18. dakikada Andre Ayew, 27. dakikada da Martin Skrtel'in golüyle 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda daha etkili olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 48. dakikada Emrah Başsan'la golü bularak durumu 2-1 yaptı. Konuk ekip, 90+2. dakikada Lennart Thy ile durumu 2-2'ye getirdi. Büyük bir şok yaşayan Fenerbahçe, 2-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldı. Bu skorla Süper Lig'deki galibiyet hasreti 4 maça çıkan Fenerbahçe, puanını 15'e yükseltti ve haftayı yine 17. sırada tamamladı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor da puanını 15'e çıkardı ve averajla 16. sırada yer aldı.

ERSUN YANAL'DAN BENZER BAŞLANGIÇ

Ersun Yanal, Fenerbahçe'de ikinci dönemine de ligde puan kaybıyla başladı. Fenerbahçe Yanal ile şampiyon olduğu 2013-2014 sezonunda, ilk lig maçında Konyaspor karşısında ilk yarı 2-0 öne geçmesine rağmen ikinci yarı yediği gollerle sahadan 3-2 yenik ayrılmıştı. Yanal'ın ikinci dönemi de benzer bir şekilde başladı ve Fenerbahçe 2-0'lık üstünlüğünü koruyamadı.

MARTIN SKRTEL'DEN İLK GOL

Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Martin Skrtel, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. Sarı-lacivertli takımda bu sezon 22. resmi maçına çıkan Slovak stoper, 27. dakikada şık bir kafa vuruşuyla topu filelere yollayarak bu sezonki ilk golünü kaydetti.

GOLLERDEN SONRA "ERSUN YANAL" TEZAHÜRATLARI

Fenerbahçeli taraftarlar, sarı-lacivertli takımın attığı gollerden sonra yeni teknik direktörleri lehine tezahürat yaptı. Taraftarlar, gollerin ardından "Ersun Yanal" tezahüratları yaparken, tecrübeli teknik adam da alkışla tribünlere karşılık verdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

İlk dakika içinde Hasan Ali Kaldırım'ın soldan ortasında kaleye giden topu kaleci Sehic son anda kornere çeldi.

7. dakikada Ayew'in savunma arkasına kaçan Eljif Elmas'a attığı pasta oluşan karambolde, altıpasın sağında topu önünde bulan Slimani'nin sol ayak içiyle plase vuruşunda, meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.

11. dakikada Fenerbahçe bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Sağdan Isla'nın yerden ortasında altıpasın sağında topla buluşan Valbuena, meşin yuvarlağı müsait durumdaki Slimani'ye gönderdi. Bu oyuncunun şutunda top üstten auta çıktı.

18. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Eljif Elmas'ın ara pasıyla topla buluşan Isla, sağdan sıfırdan arka direğe ortaladı. Altıpasın içinde topa iyi yükselen Ayew'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

27. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Valbuena'nın, hücum yönünün sağından kullandığı köşe vuruşunda altıpasta iyi yükselen Skrtel'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

36. dakikada Eljif Elmas'ın pasında, ceza sahası içinde Valbuena'nın yaptığı yarım vole vuruşunda top kalecide kaldı.

Maçın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İKİNCİ YARI

46. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor savunmasının gönderdiği uzun topta Neustaedter'den seken top, Sunu'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza yayı çizgisinin üzerinden gelişine vuruşunda topu kaleci Harun kontrol etti.

48. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor farkı 1'e indirdi. Soldan topla hareketlenen Sunu'nun yerden ortasında, ceza sahası içinde müsait durumda bulunan Emrah Başsan'ın vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.

53. dakikada soldan Slimani ile yaptığı verkaçla sıfıra inen Valbuena, meşin yuvarlağı penaltı noktasında bulunan Slimani'ye aktardı. Bu oyuncunun kayarak yaptığı vuruşta top yandan auta çıktı.

57. dakikada Mehmet Ekici'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı gitti.

63. dakikada Valbuena'nın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Eljif Elmas'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

70. dakikada Benzia'nın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Ayew'in vuruşunda, kaleci Sehic topu kontrol etti.

83. dakikada Benzia ile ceza yayı önünde verkaç yapan Slimani, meşin yuvarlağı ceza sahası içi sağ çaprazda müsait durumda bulunan Eljif Elmas'a çıkardı. Bu oyuncunun topu kontrol ettikten sonra kaleciyle karşı karşıya vuruşunda, meşin yuvarlak savunmada Lokman'dan sekti. İkinci denemesini röveşata ile yapan Makedon oyuncu topu auta gönderdi.

90+2. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor beraberlik golünü buldu. Soldan Sunu'nun yerden ortasında ceza sahası içinde oluşan karambolde sol çaprazda topu önünde bulan Thy'nin vuruşunda meşin yuvarlak savunmada Neustaedter'in de ayağına çarparak kalecinin solundan filelere gitti: 2-2.

Karşılaşmada iki ekip sahadan birer puanla ayrıldı.

STAT: Ülker

HAKEMLER: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşcıoğlu

FENERBAHÇE: Harun Tekin, Isla, Skrtel, Neustaedter, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Mehmet Ekici (Dk. 68 Benzia), Ayew (Dk. 88 Reyes), Valbuena (Dk. 72 Barış Alıcı), Slimani

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Sehic, Tolga Ünlü, Egemen Korkmaz, Lokman Gör, Schwechlen, Kone (Dk. 46 Emrah Başsan), Scuk, Erhan Çelenk (Dk. 82 Thy), Özer Hurmacı (Dk. 46 İbrahim Akdağ), Taylan Antalyalı, Sunu

GOLLER: Dk. 18 Ayew, Dk. 27 Skrtel (Fenerbahçe), Dk. 48 Emrah Başsan, 90+2 Thy (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

SARI KARTLAR: Dk. 14 Lokman Gör, Dk. 81 Egemen Korkmaz, Dk. 90+3 Hakan Arslan (Yedek kulübesinde) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)