Fenerbahçe, Nicolas Mirin ile temasta

BUGÜN NELER OLDU

"Transferde gözümüzü karartacağız" diyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düğmeye bastı... Ersun Yanal'ın imza töreninde takımı değerlendiren Koç, defans Diego Reyes için "3-4 yıl oynatıp, satabiliriz düşüncesiyle almıştık. Meksika Milli Takımı'nın kaptanı. Bizim için hayal kırıklığı mı derseniz evet öyle" yorumunu yapmıştı. Sarı-lacivertlilerin stoper için çalışmalara başladığı ve Fransız Nicolas Isimat-Mirin ile görüştüğü öğrenildi. Hollanda Ligi'nde PSV Eindhoven forması giyen 26 yaşındaki oyuncu, yaz döneminde Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti. Geçen sezon 37 maçın tamamında forma giyen ve bu karşılaşmaların tamamında ilk 11'de sahaya çıkan oyuncu, iki de gol atmıştı. Ancak Fransız defans bu sezon lig maçlarında hiç süre alamadı. Oyuncunun forma giyip, kendini göstereceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı öğrenildi.