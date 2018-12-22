Kasımpaşa, Beşiktaş'a gol oldu yağdı

Spor Toto Süper Lig'de 17. haftanın üst sıraları yakından ilgilendiren mücadelesinde Kasımpaşa, Beşiktaş'ı konuk etti. 2 golün VAR kararıyla iptal ediğildiği maçta Kasımpaşa, Beşiktaş'ı 4-1'le geçti ve puanını 29'a yükseltti. Kasımpaşa bu sonuçla 2. sıraya yükselirken ligde oynadığı son 3 maçta galibiyet yüzü göremeyen Beşiktaş ise 26 puanda kaldı ve 6. sıraya geriledi.

KASIMPAŞA 4-1 BEŞİKTAŞ (MAÇ SONUCU)

11' Loret Sadiku

45+1' Mbaye Diagne

52' Mustafa Pektemek

75' Mbaye Diagne (p)

83' David Pavelka

*Beşiktaş'ın 2. dakikada Dorukhan Toköz ile bulduğu gol Cüneyt Çakır tarafından, VAR ekranından yapılan incelemenin ardından iptal edildi.

*Kasımpaşa'da Diagne'nin 19. dakikada attığı gol, Cüneyt Çakır tarafından VAR ekranından yapılan incelemenin ardından, gol öncesi topsuz alanda Medel'e faul yapıldığı gerekçesiyle iptal edildi.

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

2. dakikada Beşiktaş'ın kazandığı frikiği kullanan Ljajic'in şutunu kaleci Ramazan oyun alanı içine çeldi. Dönen top Dorukhan'ın hamlesiyle ağlara gitti. Ancak gol öncesi top Dorukhan'ın eline çarptığı için VAR kararıyla iptal edildi.

11. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Diagne'nin göğsüyle indirdiği topu Gökhan Gönül uzaklaştırmaya çalışırken, ceza sahası dışında meşin yuvarlağı önünde bulan Sadiku'nun sert vuruşu filelerle buluştu. 1-0

16. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Trezeguet'in şutunda Karius gole izin vermedi.

19. dakikada sağ kanattan Popov'un ortasında arka direkte Diagne'nin kafa vuruşu filelere gitse de gol kararı VAR ile iptal edildi.

31.dakikada Diagne'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Koita'nın çaprazdan yaptığı sert vuruş auta çıktı.

40. dakikada sol çaprazda topla buluşan Trezeguet'in sert şutunda Karius, köşeye giden topu kornere çeldi.

45+1. dakikada sağ kanattan Koita'nın ortasında Karius'un uzaklaştırmaya çalıştığı top yine Koita'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun ortasında Diagne meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 2-0

MAÇTAN DAKİKALAR

İKİNCİ YARI

52. dakikada Lens'in sağ kanattan kestiği ortada Mustafa Pektemek'in topu yere çarptırarak yaptığı kafa vuruşu filelerle buluştu. 2-1

70. dakikada Karius'un degajında topu kontrol eden ve Ben Youssef'i geçen Babel'in ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruş az farkla auta çıktı.

72. dakikada Eduok'un ceza alanına çevirdiği topla Sadiku buluştu. Sadiku'nun sert şutu üst direkten döndü. Dönen topa hamle yapmak isteyen Diagne, Fatih'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Cüneyt Çakır, VAR'a başvurarak penaltı noktasını gösterdi.

75. dakikada topun başına gelen Diagne, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-1

82. dakikada sağ kanattan gerçekleşen atakta Sadiku'nun çevirdiği topta Pavelka'nın gelişine çektiği şut ağlara gitti. 4-1

84. dakikada sağ kanatta topla buluşan Gökhan'ın ceza sahasına açtığı ortada Güven'nin kafa vuruşunu Ramazan kornere çeldi.

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xxx, Veysel xxx, Youssef xxx, Veigneau xx, Sa xxx (Tarkan dk. 76 x), Sadiku xxx, Koita xx (Eduok dk. 63 x), Pavelka xxx (Hakan dk. 86 ?), Trezeguet xxx, Diagne xxx

YEDEKLER: Eray, Mustafa Ethem, Hakan, Onur, Özgür

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Denizli

BEŞİKTAŞ: Karius x, Gökhan x, Vida x, Necip x, Adriano x (Fatih dk. 45+1 ?), Atiba x (Güven dk. 81 ?), Dorukhan ? (Babel dk. 5 x), Medel x, Lens x, Ljajic x, Mustafa x

YEDEKLER: Tolga, Quaresma, Oğuzhan, Gökhan, Larin, Utku

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

GOLLER: Sadiku (dk. 11), Diagne (dk. 45+1 ve 75 pen. ), Pavelka (dk. 83)(Kasımpaşa), Mustafa Pektemek (dk. 52) (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Diagne, Pavelka, Eduok (Kasımpaşa), Adriano, Vida, Fatih (Beşiktaş)