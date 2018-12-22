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Dünyanın en büyüğü 4. kez

İspanyol ekibi , FIFA Dünya Kulüpler Kupası Finali'nde karşılaştığı Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi 'i 4-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Madrid ekibi bu kupayı 4. kez müzesine götürdü.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.12.2018 01:36 Güncelleme Tarihi: 23.12.2018 11:15
Dünyanın en büyüğü 4. kez Real Madrid

FIFA Dünya Kulüpler Kupası finalinde Real Madrid ile Al Ain karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan Madrid, 14. dakikada Luka Modric'in golü ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla ile sona erdi. 60. dakikada Marcos Llorente ve 78. dakikada Sergio Ramos'un fileleri havalandırmasıyla İspanyol temsilcisi farkı 3'e çıkardı.

Al Ain 86. dakikada Tsukasa Shiotani ile farkı 2'ye indirse de Madrid, Yahia Nader'in kendi kalesine attığı golle ile 4. golü buldu ve sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Şampiyon olan Real Madrid, 4. kez Dünya Kulüpler Kupası'nı müzesine götürdü.

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Dünyanın en büyüğü 4. kez Real Madrid
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