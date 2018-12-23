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CANLI | - Sivasspor

'in 17. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. 19.00'da başlayacak karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Giriş Tarihi: 23.12.2018 17:30 Güncelleme Tarihi: 23.12.2018 18:09
CANLI | Galatasaray - Sivasspor

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. 19.00'da başlayacak ve Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

GALATASARAY - DEMİR GRUP SİVASSPOR

İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Ozan, Nagatomo, Ndiaye, Fernando, Feghouli, Belhanda, Henry, Eren Derdiyok

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan, Douglas, Bjarsmyr, David Braz, Uğur, Ndinga, Hakan Arslan, Torje, Robinho, Emre Kılınç, Muhammet Demir

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CANLI | Galatasaray - Sivasspor
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