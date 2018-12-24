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Yeni Stadı yeni sezonda hizmete girecek

’da temeli Temmuz 2017’de atılan 2019-2020 sezonunda hizmete girecek. İşte stadın son hali...

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.12.2018 14:50 Güncelleme Tarihi: 24.12.2018 14:51
Yeni Ordu Stadı yeni sezonda hizmete girecek

Tribün, çatı ve dış cephe kaplamaları bitirilen ve alttan ısıtma sistemi ile sulama, kumlama, drenaj ve havalandırma gibi çalışmaları tamamlanan stadın rulo çimleri ekim ayında döşendi. Çimlerin hazır hale gelmesinin ardından son aşama olarak tribünlere döşenecek 20 bin kişilik koltuk ihalesi ile çevre düzenlemesi için ikmal ihalesi yapılması yeni yıla kaldı. Yetkililer, stadın ikmal ihalesinin 2018 yılına yetiştirilemeyeceğini, 2019 yılının bütçesinden gerçekleştirileceğini, yeni yıl bütçesinin serbest bırakılacağı Mart ayından sonra gerçekleştirilecek ihalenin inşaatının tamamlanmasının ancak Haziran ayından önce bitirilemeyeceği vurguladılar.

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Yeni Ordu Stadı yeni sezonda hizmete girecek
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