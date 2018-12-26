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Yaz bütçesini Bafetimbi 'in satışından çıkaran , yeni kaynağı buldu. Brezilyalı oyuncusu için 5 milyon Euro bonservis bedeli belirleyen Galatasaray, 30 yaşındaki savunmacının satışından gelecek para ile stoper artı forvet takviyesi yapılacak.

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.12.2018
Galatasaray'ın transfer kaynağı Maicon

Finansal Fair Play kuralları gereği oyuncu satmadan bonservis harcaması yapamayacak Galatasaray'da yazın transfer bütçesini Gomis çıkarmıştı. Nagatomo ve Emre Akbaba'ya ödenen bonservisi Gomis'le karşılayan sarı-kırmızılıların Ocak ayında kurtarıcısı Maicon olacak. Fatih Terim'in sistemine uymaya

Brezilyalı stopere, kulüp bulmaları için menajerlere yetki verildi. Sarıkırmızılı yönetimin Maicon için belirlediği bonservis ise 5 milyon Euro.

AİLEVİ PROBLEMLER YAŞIYOR

Yazın Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'e transferi son anda gerçekleşmeyen Maicon'a ülkesi Brezilya'dan da teklifler olduğu öğrenildi. 30 yaşındaki savunmacının satışından gelecek para ile stoper artı forvet takviyesi yapılacak. Eşi Ursula ile boşanmak üzere olan Maicon, Sivasspor maçı biter bitmez ülkesine döndü ve devre arası tatilini çocukları ile geçiriyor.

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Galatasaray'ın transfer kaynağı Maicon
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