Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Heung-min Son, Tottenham'ı 5 maç yalnız bırakacak

, 'ı 5 maç yalnız bırakacak

İngiliz ekibi ’ın Güney Koreli futbolcusu , Asya Kupası sebebiyle 5 maçı kaçıracak.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.12.2018 11:39
Heung-min Son, Tottenham'ı 5 maç yalnız bırakacak

İngiltere'de Tottenham forması giyen Güney Koreli futbolcu Heung-min Son, ülkesi adına Asya Kupası kadrosunda yer aldığı için 5 resmi müsabakayı kaçıracak. Güney Kore kadrosunda bulunan yıldız futbolcu milli formayla 72 maçta 23 gol kaydetti. Asya Kupası'nda 7 Ocak tarihinde ilk maçına Filipinler karşısında çıkacak olan Güney Kore'de Heung-min Son'un kaptan olarak sahaya çıkması bekleniyor.

26 yaşındaki futbolcunun Tottenham formasıyla kaçıracağı maçlar şöyle:

Fulham (Premier Lig)
Chelsea (Lig Kupası)
FA Cup 4. Tur Maçı
Watford (Premier Lig)
Newcastle (Premier Lig)

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Heung-min Son, Tottenham'ı 5 maç yalnız bırakacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN