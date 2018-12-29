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devreye girdi ’le söz kesti

Galatasaray yönetimi, milli stoperin menajerine, “İstediği takıma gidebilir” dedi. ile anlaşan Serdar, alacaklarına karşılık ’dan bonservisini istedi

VOLKAN DEMİR Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.12.2018
Fenerbahçe devreye girdi Serdar Aziz’le söz kesti
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, dün Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar ile buluştu. Albayrak, Canatar'a tecrübeli stopere kulüp bulması gerektiğini iletirken, bonservis bedeli ödendiği takdirde F.Bahçe ve Beşiktaş dahil her kulübe gidebileceğini aktardı. Bu gelişmeler sonrası Fenerbahçe, Serdar Aziz ile her konuda anlaştı. Aslan'dan 1 milyon Euro alacağı bulunan tecrübeli stoper, kulüpten bonservisini istedi. Serdar, Galatasaray'dan mukavelesini aldığı takdirde Fenerbahçe'ye imza atacak. Kanarya'nın, Serdar'la 4 yıllık anlaşma yaptığı, senelik 15 milyon TL vereceği bildirildi.
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Fenerbahçe devreye girdi Serdar Aziz’le söz kesti
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