Fenerbahçe devreye girdi Serdar Aziz’le söz kesti

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, dün Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar ile buluştu.Bu gelişmeler sonrası Fenerbahçe, Serdar Aziz ile her konuda anlaştı. Aslan'dan 1 milyon Euro alacağı bulunan tecrübeli stoper, kulüpten bonservisini istedi. Serdar,