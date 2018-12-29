Son dakika: Galatasaray'da Rodrigues dönemi sona eriyor

Galatasaray, Garry Rodrigues transferi için Suudi Arabistan'ın Al-İttihad takımı ile yaptığı görüşmeleri tamamladı ve taraflar transfer için anlaşmaya vardı. Galatasaray'ın Rodrigues'i daha önce konuşulan fiyat olan 8 milyon Euro'nun da üzerinde satacağı ve toplamda bu transferden 10 milyon Euro'ya yakın bir gelir elde edeceği öğrenildi.

Sarı kırmızılı takımın Al-İttihad ile sadece Rodrigues için değil Brezilyalı stoper Maicon konusunda da görüştüğü ortaya çıktı. Galatasaray'dan Maicon'u da isteyen Slaven Bilic'in takımı Al-İttihad'ın bu transferi de bitirmekte ısrarcı olduğu belirtildi.

