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: 'da Rodrigues dönemi sona eriyor

haberi.. 'da transferde hareketli dakikalar yaşanıyor. Özellikle forvet hattına takviye yapmak isten Sarı-kırmızılı ekip nedeniyle oyuncu satışı yapmadan başka bir oyuncuya bonservis veremiyor. Galatasaray Rodriues'e gelen teklifle bu sorundan kurtulacak gibi görünüyor.. 'ın Al-İttihad takımından gelen teklif ve detaylar haberimizde..

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.12.2018 18:59 Güncelleme Tarihi: 29.12.2018 18:59
Son dakika: Galatasaray'da Rodrigues dönemi sona eriyor

Galatasaray, Garry Rodrigues transferi için Suudi Arabistan'ın Al-İttihad takımı ile yaptığı görüşmeleri tamamladı ve taraflar transfer için anlaşmaya vardı. Galatasaray'ın Rodrigues'i daha önce konuşulan fiyat olan 8 milyon Euro'nun da üzerinde satacağı ve toplamda bu transferden 10 milyon Euro'ya yakın bir gelir elde edeceği öğrenildi.

Sarı kırmızılı takımın Al-İttihad ile sadece Rodrigues için değil Brezilyalı stoper Maicon konusunda da görüştüğü ortaya çıktı. Galatasaray'dan Maicon'u da isteyen Slaven Bilic'in takımı Al-İttihad'ın bu transferi de bitirmekte ısrarcı olduğu belirtildi.

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Son dakika: Galatasaray'da Rodrigues dönemi sona eriyor
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