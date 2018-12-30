Sırada kaptan Volkan Demirel var

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe'de günlerdir beklenen gelişme dün resmen açıklandı… Sarı-lacivertliler kadro dışı bırakılan iki Faslı oyuncusu Aatif ve Dirar'ı yeniden değerlendirme yaparak A takıma geri aldı. Açıklamada, teknik ekibin talebi üzerine böyle bir hamle yapıldığı bildirilirken, futbolcuların 2 Ocak'ta Samandıra'da, 3 Ocak'ta ise Antalya'da başlayacak devre arası hazırlıklarına dahil edileceği duyuruldu.Volkan konusunda yönetimin 'özür beklentisi' sürerken, devreye idari menajer Volkan Ballı'nın girdiği öğrenildi.Şimdilik sessizliğini koruyanVolkan'ın yakın zamanda yönetimlebir araya geleceği ve bu konununtatlıya bağlanacağı ifadeediliyor.SABAH, 20 Aralık'ta manşetten duyurduğu haberde, Aatif ve Dirar'ın affedilerek takıma döneceğini yazmıştı.Fenerbahçe forması altında 17 sezonda 495 resmi maça çıkan ve kalesinde 481 gol gören Volkan Demirel, bu maçların 191'inde (%38) ise kalesini gole kapattı. Deneyimli kaleci 23 Şampiyonlar Ligi maçında 39, 31 Avrupa Ligi maçında ise kalesinde 27 gol gördü. Volkan kariyerinde 5 kez şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı.F.Bahçe'de kadro dışı oyunculardan bir tek Ozan Tufan'ın dönüşü için bir hamle yapılmıyor. Sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki oyuncunun kiralanması için Alanyaspor yönetimiyle görüşmelerini sürdürüyor. Ancak iki taraf arasında henüz anlaşma sağlanmadı.Aatıf ve Dirar'ın affedilmesi Ali Koç yönetiminin Ersun Yanal'a yaptığı bir jest. Çünkü iki futbolcunun da kadro dışı kalması idari bir karardı ve yönetimin tasarrufuydu. Kadro darlığında ve oyuncuların performans beklentisinde Yanal'ı kırmak istemediler. Diğer iki oyuncu Volkan Demirel ve Ozan Tufan için de kapı aralanmış oldu. Bu futbolcular çok zorlu bir sezon yaşadılar ve kötü günlerden nasıl çıkacaklarını iyi biliyorlar. Şu anda Fenerbahçe'nin onların tecrübesine ve liderliğine ihtiyacı var. Yanal'ın da bu süreci çok doğru kontrol etmesi ve kadro dışı kararının nedenlerini iyi analiz etmesi gerekiyor.