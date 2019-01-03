Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı

'nin kamp kadrosu açıklandı

’de Antalya kamp kadrosu belli oldu. Sar-lacivertlilerde affedilen Aatif, Dirar ve de sezonun ikinci yarı hazırlıkları için Antalya kampı kadrosuna alındı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 3.1.2019 14:44 Güncelleme Tarihi: 3.1.2019 15:10
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı

Süper Lig'in ilk yarısında kötü bir performans sergileyerek devreyi 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe, bugün Antalya'ya hareket edecek. Takımda kadro dışı kalan ve Teknik Direktör Ersun Yanal'ın gelmesiyle affedilen Aatif Chahechouhe, Nabil Dirar ile bu sabah düzenlenen basın toplantısında, Başkan Ali Koç ve Asbaşkan Semih Özsoy'dan özür dileyen Volkan Demirel de Antalya kamp kadrosuna dahil edildi.

Öte yandan kadro dışı bırakılan ve affedilmeyen Ozan Tufan ise Antalya kampı kadrosuna dahil edilmedi. Genç futbolcu Dereağzı Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürüyor.

İşte Fenerbahçe'nin devre arası kampına çağırdığı futbolcular:

Berke Özer, Erten Ersu, Harun Tekin, Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Maurizio Isla, Martin Skrtel, Roman Neustadter, Diego Reyes, Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Jailson, Mehmet Topal, Andre Ayew, Barış Alıcı, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Yassine Benzia, Mehmet Ekici, Eljif Elmas, Alper Potuk, Mathieu Valbuena, Aatif Chahechouhe, Michael Frey, Islam Slimani, Roberto Soldado.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN