Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Denizlispor, Lanre Kehinde'yi transfer etti

, 'yi transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden , Nijeryalı forvet oyuncusu ile 1,5 yıllığına anlaşmaya vardı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.1.2019 21:52
Denizlispor, Lanre Kehinde'yi transfer etti

Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü'nde forma giyen 25 yaşındaki Kehinde ile anlaşmaya varan yeşil-siyahlı takım, bu oyuncuyla 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Denizlispor Kulübü Asbaşkanı Ali Fırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın eksik gördükleri üç bölgesine transfer yapmak için çalışmaların devam ettiğini, bu kapsamda Kehinde'yi renklerine bağladıklarını söyledi.

Oyuncu ile resmi işlemleri tamamlayarak sözleşme imzaladıklarını aktaran Fırat, şunları kaydetti:

"Kadromuzu daha da güçlendirmek için planladığımız noktalara transferler gerçekleştireceğiz. Kehinde'nin transferi ile bunun birini tamamladık. Diğer bölgelere transferleri de bitirerek işimize bakacağız. Çok fazla da kadroyla oynamak istemiyoruz. İkinci yarıda daha güçlü bir Denizlispor'la hedeflediğimiz şampiyonluğa ulaşacağımıza inanıyorum."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Denizlispor, Lanre Kehinde'yi transfer etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN