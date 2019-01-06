Son dakika: Isimat-Mirin resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Hollanda ekiplerinden PSV Eindhoven'da forma giyen Fransız stoper Nicolas Mirin'i kadrosuna kattığını açıkladı.



Beşiktaş ikinci yarı hazırlıklarını transferlerle devam ettiriyor. Siyah-beyazlılar, Hollanda Eredivisie ekiplerinden PSV Eindhoven'da forma giyen Fransız futbolcu Nicolas Isimat-Mirin'i renklerine bağladı. Beşiktaş resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 27 yaşındaki savunma oyuncusunun takıma katıldığı belirtilirken, "Futbol takımımız, devre arası transfer çalışmaları kapsamında Fransız savunma oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin'i kadrosuna kattı. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Nicolas Isimat-Mirin'e başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.



PSV'de bu sezon 6 resmi mücadelede forma giyen Fransız futbolcu, 1 de gol kaydetti.

NİCOLAS ISİMAT-MİRİN SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Fransız savunma oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin sağlık kontrolünden geçti.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre; detaylı kan tetkikleri yapılan Mirin; ortopedi, iç hastalıklar, göz, kulak-burun- boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.