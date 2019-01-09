Ahmet Ağaoğlu: "Karamsarlığa kapılmadan beraber yol alacağız"

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yeni yılın, büyük Trabzonspor camiası için yeni umut ve heyecanları da beraberinde getirdiğini vurguladı.

Ağaoğlu, Trabzonspor dergisinde yer alan yazısında, 2018 Trabzonspor için hiç durmadan çalıştığımız, sevinçleri ve hüzünleri bir arada yaşadığımız yorucu; fakat binbir emekle ektiğimiz tohumların da eş zamanlı olarak filizlenmeye başladığı bir sene olduğunu belirterek, "Çokça umut vaat etti. İnanıyorum ki 2019, 2018 boyunca verdiğimiz emeğin meyvelerini toplayacağımız sene olacak. Geçtiğimiz yıl, futbolcusundan yöneticisine, personelinden taraftarına tüm Trabzonspor camiası için 'YanYana' durmayı öğrendiğimiz ve bu birlikten doğan gücün farkına vardığımız bir deneyim anlamına geliyor. Bu benzersiz deneyim, Bordo-mavili futbolcularımızın sahada sergilediği iyi futbol ve akabinde gelen skor başarısı ile taçlandı. Ne mutlu ki yeni yılı, ligin birinci devresi itibarıyla 'ikinci' sırada kucaklıyoruz. Kupadaki yarışımız ise devam ediyor." dedi.

"HİÇBİR KOŞULDA KARAMSARLIĞA KAPILMADAN BERABER YOL ALACAĞIZ"

Trabzonspor camiası uzun bir süredir ağır bir sınavdan geçtiğini belirten Ağaoğlu, "Bu sınavı hazırlayan da biziz, sınavı verecek olan da. Bu sürecin sorumlusu da biziz, kurbanı da. Ancak en önemlisi, Trabzonspor'un içinde bulunduğu sorun sarmalından kurtaracak olan da bizleriz. El birliği ve üstün bir gayretle. Gücümüze inanarak ve hiçbir koşulda karamsarlığa kapılmadan beraber yol alacağız. Bizler Trabzonsporumuzu her daim ileriye taşımanın heyecanı ve gayreti içinde yolumuza devam ederken karşılaşacağımız engeller bizi yıldırmamalı. Lakin çok büyük bir camianın desteğini arkamızda hissediyoruz. Biz biriz, biz Trabzonspor'uz. Bugün gelinen nokta itibarıyla sahada mücadelesi ile bizi onurlandıran, özlediğimiz oyunu ve duruşu sergileyen bir takım var. Bunun tadını çıkardığımız ve mükafatını aldığımız bir sene diliyorum. Şahsen ben, Bordo-Mavili futbolcularımızın sahadaki mücadelelerinden ve büyük Trabzonspor ailesinin birlik ve dayanışmasından doğacak başarılarla dolu bir senenin bizleri beklediğine tüm kalbimle inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu, "2019 yılının ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur ve refah getirmesini dilerken, yeni yılın Trabzonspor camiasının beklenti ve özlemlerini gidermek için de yeni başlangıçlara vesile olmasını temenni ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.