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Islam Slimani: Her kulüpte böyle anlar, dönemler yaşanır

'nin Cezayirli futbolcusu Islam Slimani, yeni teknik direktörleri yönetiminde ikinci yarı için en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 9.1.2019 19:02
Islam Slimani: Her kulüpte böyle anlar, dönemler yaşanır

Fenerbahçe'nin Cezayirli oyuncusu Islam Slimani, Fenerbahçe Televizyonu'nda yer alan röportajında, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısındaki kötü performansları konusunda, "Her kulüpte böyle anlar, dönemler yaşanır. Genel itibarıyla böyle durumlarda hoca değişikliği yaşanır. Yeni bir hocamız var. Hocamızın kendi çalışma tarzı var. Bunu gayet iyi bir şekilde antrenmanlarda da görebiliyoruz. Takım içerisinde farklı bir ortam olduğunu söyleyebilirim. Herkes istekli, herkes gayretli, takıma her şeyini verme çabası içerisinde. Herkes takıma faydalı ve başarılı olmamamızı istiyor." ifadelerini kullandı.

Ligin ikinci yarısında gerçek Fenerbahçe'yi göstermek istediklerini kaydeden Slimani, "Türkiye'de şunu fark ettim, gerçek gücümüz kesinlikle taraftarlarımız. O nedenle sonuna kadar, son ana kadar bizim arkamızda olsunlar. Onlara söz veriyoruz. Onları mutlu etmek için saha içerisinde her şeyi yapacağız. Ligin ilk yarısında onlar üzerlerine düşeni yaptı. Artık ligin ikinci yarısında biz de üzerimize düşeni yapmak mecburiyetindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Islam Slimani: Her kulüpte böyle anlar, dönemler yaşanır
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