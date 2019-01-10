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'den Pelkas hamlesi

Yunan PAOK takımının 10 numarası ’la, sportif direktörü Damien Comolli görüşmeleri yaptı. Oyuncunun ’a gelmeye sıcak bakması sarı-lacivertlilerin elini güçlendiriyor.

VOLKAN DEMİR Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.1.2019
Fenerbahçe'den Pelkas hamlesi

Yabancı transferinde sessizliğini koruyan Fenerbahçe'de ofansif orta saha transferi yönetimin ilk hedefi durumunda.

Öne çıkan isim ise PAOK'un 10 numarası Dimitris Pelkas. Ancak Yunanistan Ligi'nde şampiyonluğa oynayan PAOK, oyuncusunu devre arasında bırakmak istemiyor. Ancak Pelkas'ın teklife sıcak bakması Fenerbahçe'nin elini güçlendiren önemli unsur. Görüşmeleri yapan Damien Comolli, transferi henüz bitiremedi ancak önemli mesafe kat edildiği bildirildi.

Bilindiği gibi Pelkas, yılbaşı tatili için kız arkadaşıyla İstanbul'a gelmiş ve basketbol takımının Real Madrid ile oynadığı Euroleague maçını salonda takip etmişti. Pelkas yazın Yunan basınına ise "Fenerbahçe bana kazancımın 4 katını teklif etti" demişti.

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Fenerbahçe'den Pelkas hamlesi
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