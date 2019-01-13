Beşiktaş'tan Vagner Love için flaş karar

Vagner Love bugün Brezilya basınına yaptığı açıklamada Beşiktaş ile yaşadığı anlaşmazlığa dair çarpıcı ifadeler kullandı. Siyah beyazlı kulübün kendisine 5 aylık borcu olduğunu belirten Love bu sorunun çözülemediği için transfer görüşmeleri yapamadığını söyledi.

Tüm kurallara uyduğunu belirten 34 yaşındaki oyuncu, "Antrenmana çıkıyorum. FIFA bu tür durumlarda oyuncuları koruyor. Ödeme yapmazlarsa FIFA'ya giderim. Şenol Güneş beni düşünmediğini ve kulüp bakmamı söyledi. Ben de ona 'Paramı verirseniz hayatımı sürdürmeye devam ederim' dedim. Bana yapılan şeyler, Beşiktaş'ın karakterine uymuyor." şeklinde konuştu.

Beşiktaş bu açıklama üzerine resmi internet sitesinden bir açıklama yayımladı:

"Kadro dışı bırakılan sözleşmeli oyuncu Vagner Love'un, kulübümüzün bilgisi dışında röportaj vermesi ve söz konusu röportajda kullandığı ifadeler sebebiyle hakkında disiplin süreci başlatılmıştır.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK"