Gheorghe Hagi: Türk futbolunda kriz yok

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Romanya temsilcisi Viitorul'un sahibi ve teknik direktörü olan Galatasaraylı eski futbolcu Gheorghe Hagi, kamp yaptıkları Antalya'da açıklamalarda bulundu. Sözlerine Türkçe konuşmadığı için özür dileyerek başlayan Rumen hoca,ifadesini kullandı.Türk futbolundaki mali krizle ilgili soru üzerine Hagi, kendisinin aynı görüşte olmadığını aktararak, "Bana göre krizden söz edemeyiz. İki milyon Euro net maaş ödeyen takımlar, krizden söz edemez. Romanya'da kriz olabilir. Orada çok az para ödüyoruz.Benim kulübümde en fazla maaş 5 bin Euro ve güzel bir futbol oynuyoruz." diye konuştu.Gheorghe Hagi, Süper Lig'de kıyasıya bir yarış yaşandığını belirterek şampiyonluk favorisinin M.Başakşehir olduğunu söyledi.