Gheorghe Hagi: Türk futbolunda kriz yok

Romanya temsilcisi Viitorul'un sahibi ve teknik direktörü olan Galatasaraylı eski futbolcu Gheorghe Hagi, kamp yaptıkları Antalya'da açıklamalarda bulundu. Sözlerine Türkçe konuşmadığı için özür dileyerek başlayan Rumen hoca, "Türkiye'ye yıldız oyuncular geliyor ama Avrupa'da önemli bir başarı yok. Ben daha başarılı olmalarını bekliyordum. Avrupa'da 5 büyük ligden sonra Türkiye geliyor. Takımların bütçeleri, oyuncuları ve altyapıları oldukça iyi. Başarı için her şey var"
ifadesini kullandı. ESKİŞEHİR'DE MUHTEŞEM BİR STAT VE ATMOSFER VARDI
Türk futbolundaki mali krizle ilgili soru üzerine Hagi, kendisinin aynı görüşte olmadığını aktararak, "Bana göre krizden söz edemeyiz. İki milyon Euro net maaş ödeyen takımlar, krizden söz edemez. Romanya'da kriz olabilir. Orada çok az para ödüyoruz. Türk futbolunda çok iyi ilerleme görüyorum, inanılmaz şeyler yapıldı. Eskişehirspor'un maçını izledim, muhteşem bir stat ve atmosfer var.
Benim kulübümde en fazla maaş 5 bin Euro ve güzel bir futbol oynuyoruz. Kulübümün bütçesi Türkiye'de bir oyuncunun yıllık kazandığı maaştır
" diye konuştu.
Gheorghe Hagi, Süper Lig'de kıyasıya bir yarış yaşandığını belirterek şampiyonluk favorisinin M.Başakşehir olduğunu söyledi.