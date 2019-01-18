Beşiktaş'ta Konoplyanka an meselesi

Beşiktaş, üç yıldır transfer etmek istediği Yevhen Konoplyanka'yı kadrosuna katmak üzere...

Ryan Babel'in gidişi sonrası sol kanada takviye yapma kararı alan siyah-beyazlılar, 29 yaşındaki Ukraynalı yıldız için kulübü Schalke ile anlaşmaya vardı. Beşiktaş yönetimi, satın alma opsiyonu ile birlikte kiralayacağı Konoplyanka ile de pazarlıklar devam ediyor.

Yönetimin, Schalke'de yeterince forma şansı bulamadığı için ayrılmak isteyen tecrübeli futbolcuya yıllık 2.5 milyon Euro garanti ücret önerdiği, görüşmelerin ayrıntıları üzerinde devam ettiği belirtildi.

Konoplyanka Kartal'dan 3 milyon Euro istiyor.