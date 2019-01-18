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'in ikinci yarısı Belediye- mücadelesiyle açılıyor

'in 2. yarısı bu akşam oynanacak Belediye- mücadelesiyle başlayacak. Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda oynanacak olan mücadeleyi yönetecek. 20.30'da başlayacak Akhisar-Beşiktaş mücadelesini sabah.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz..

Giriş Tarihi: 18.1.2019 18:56 Güncelleme Tarihi: 18.1.2019 19:36
Süper Lig'in ikinci yarısı Akhisar Belediye-Beşiktaş mücadelesiyle açılıyor

Akhisar, Beşiktaş maçının saat kaçta yayınlanacağı mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Ligde elde ettiği 7 galibiyetle 7. sırada yer alan siyah-beyazlı ekip Akhisar deplasmanında 3 puan elde ederek ikinci yarıya moralle başlamak istiyor. İşte karşılaşma öncesi iki takımda son durum ve mücadeleye ilişkin son bilgiler…

AKHİSARSPOR-BEŞİKTAŞ

STAT: Spor Toto Akhisar Stadı
HAKEM: Ümit Öztürk
SAAT: 20.30
YAYIN: beIN SPORTS

İLK 11'LER

AKHİSARSPOR: Fatih, Aykut, Lopes, Caner, Güray, Serginho, Sissoko, Onur, Josue, Barbosa, Manu
TEKNİK DİREKTÖR: Cihat Arslan

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Mirin, Vida, Caner Erkin, Dorukhan, Medel, Quaresma, Ljajic, Lens, Burak Yılmaz
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

İkili rekabette daha önce 13 kez karşı karşıya gelen iki takım 4 mücadelede yenişememişti. Beşiktaş'ın 7 galibiyetine karşılık sahadan 2 kez galibiyetle ayrılan Akhisar, son 15 mücadelesinde ise 5 kez mağlup olmuştu. Oynadığı hazırlık maçlarının ikisini de kazanan Beşiktaş Afyon karşısında farklı bir galibiyet elde etmişti.

AKHİSAR, BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Siyah-beyazlı takımın Akhisar deplasmanında 3 puan için sahada olacağı karşılaşma 18 Ocak 2019 Cuma günü saat 20:30'da yayınlanacak. Hakem Ümit Öztürk'ün düdük çalacağı mücadele Bein Sports ekranlarından da canlı olarak izlenebilecek.

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Süper Lig'in ikinci yarısı Akhisar Belediye-Beşiktaş mücadelesiyle açılıyor
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