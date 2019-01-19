Galatasaray - Ankaragücü (CANLI)

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray sahasında Ankaragücü'nü ağırlıyor.

Saat 19:00'da başlayacak ve Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maçı hakem Alper Ulusoy yönetecek. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak maçla ilgili gelişmeleri sabah.com.tr'den de takip edebilirsiniz.

GALATASARAY 0-0 ANKARAGÜCÜ (Maç 19:00'da başlayacak)

İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Marcao, Linnes, Ndiaye, Fernando, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Sinan

ANKARAGÜCÜ: Altay, Kenan, Alihan, Heurtaux, Pinto, Faty, Djedje, Bifouma, Moulin, İlhan, Kubilay