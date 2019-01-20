Güç gösterisi

BUGÜN NELER OLDU

İlk hafta Ankaragücü'ne golleri atan Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'la yollarını ayıran, 11'in bankoları Ozan Kabak ve Rodrigues'i satan Galatasaray, sezonun ikinci yarısına da forvetsiz başladı. Sarı-kırmızılı takımın şansı dün rakibin fişini çekmiş Ankaragücü olmasıydı.Sağ bekte İlhan Parlak'la maça başlayacak kadar kadro kalitesi düşen Ankaragücü, 1 dakika bile dayanamadı. Sinan Gümüş 51. saniyede karambolde önüne düşen topta golü attı. Sol açıkta daha rahat oynayan Onyekuru, Ndiaye'nin pasında farkı 2'ye çıkardı.Artık tribün tarafından da değeri anlaşılan Belhanda'nın sürekli savunma arkasına kaçırdığı Mariano asist yaptı, Sinan Gümüş de duble..Soldan içeri katedip sağ ayağıyla etkili vuruşlara imza atan Onyekuru, ikinci yarıda Fernando ve Feghouli'nin paslarında hat-trick yaptı. Skoru 6-0'a taşıyan Ndiaye, mücadeleci futbolunun karşılığını vole golle aldı.Mariano, Belhanda ve Feghouli sahaya akıl katınca Onyekuru ve Sinan skora etki ettiler. Ancak G.Saray'a önündeki Göztepe ve Alanya deplasmanlarında bu hücum hattı yeter mi, en az yeni forvetin ne zaman geleceği kadar soru işareti...3 golle şov yapıp tribünleri coşturan Onyekuru, A.Gücü karşısında kendini aştı. Bu sezon 4'ü iç sahada olmak üzere 5 farklı maçta ağları havalandıran ve gol sayısını 9'a çıkaran Nijeryalı yıldız, Galatasaray formasıyla bu sezon hat-trick yapan ilk oyuncu unvanını aldı. Onyekuru,dedi.Ankaragücü ağlarını iki kez sarsan Sinan Gümüş, bu sezon ligdeki gol sayısını 3'e çıkardı. Geçen sezonun tamamında aynı sayıda gol kaydeden 25 yaşındaki futbolcu, 51. saniyede ağları sarsarak bu sezon sarı-kırmızılı ekibin en erken gelen golüne imza attı. Sinan ayrıca 35 resmi maç aradan sonra ilk kez bir müsabakada duble yaptı.Maç sonrası taraftara teşekkür eden Sinan, "2019'a bol gollü başladık. Taraftarımın önünde 2 gol atmak beni mutlu etti. Umarım böyle devam ederim. Bakalım daha ne kadar atacağım" dedi.