Sinan’ı da istediler!

Eren Derdiyok'la yollarını ayırmak isteyen ve forvet transferini hâlâ gerçekleştiremeyen Galatasaray'da elde kalan tek golcüye de transfer teklifi geldi. Sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sinan Gümüş'e Krasnodar talip oldu. Galatasaray'la temasa geçen Rus kulübü, gurbetçi hücum oyuncusu için bonservis ödemeye hazır olduğunu bildirdi.



NET CEVAP: OYUNCUMUZ SATILIK DEĞİL

Ancak şu an için Sinan Gümüş'ten başka alternatifi olmayan Cimbom, Krasnodar'a "Oyuncumuz satılık değil" diyerek olumsuz yanıt verdi. 650 bin Euro garanti ücret ile Galatasaray'ın en az kazanan oyuncularından olan Sinan, iyi bir zam yapılması halinde sözleşmesini uzatacak, aksi halde Rusya'dan gelen teklifi değerlendirmeye alacak. Forvete iki takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, buna rağmen Sinan'ı bırakmamakta kararlı.



FORVET TEZAHÜRATINA ALBAYRAK'TAN ONAY!

Galatasaray tribünlerinin 6-0 biten maç sonrası, "Forvet istiyoruz" tezahüratları yapan tribünlere 2. Başkan Abdurrahim Albayrak kayıtsız kalmadı. Albayrak, elinin baş parmağını yukarı kaldırarak gerekenin yapılacağı mesajını verdi.



'KENDİMİ GÖSTERECEĞİM'

Marcao maçtan sonra duygularını şöyle dile getirdi: "Galatasaray gibi büyük bir takıma geliyorsanız çok çabuk adapte olmanız gerekiyor. Kendi yeteneklerinizi hemen ön plana çıkartıp kendinizi göstermeniz gerekiyor. Ben de ilk maçımda bunu yapmaya çalıştım. Takım olarak gayet güzel bir performans gösterdik. Galatasaray'ın hedefi her zaman şampiyown olmaktır."



MARCAO TAM İSABET!

YENI transfer Marcao sarı-kırmızılı formayla siftahı Ankaragücü maçında yaptı. Marcao, Maicon'la birlikte savunmada tandemi oluşturdu. Brezilyalı yıldız, 16 ikili mücadeleden 11'ini kazanırken 97 isabetli pasla yüzde 91'lik oran yakaladı. Marcao bu iki değerde sahanın en iyisi oldu. Maça yedek başlayan bir diğer yeni transfer Emre Taşdemir ise 71. dakikada Linnes'in yerine oyuna girdi. Emre, 4 ikili mücadelenin sadece 1'inden galip ayrıldı.



TERİM HAFTAYA KULÜBEDE

G.SARAY Teknik Direktörü Fatih Terim'in 10 maçlık cezası kupadaki Boluspor karşılaşmasıyla sona erecek. Tecrübeli çalıştırıcı, haftaya Göztepe ile deplasmanda oynanacak lig maçında takımının başında yer alacak. Öte yandan Terim, Florya'da U21 takımının Ankaragücü'nü 5-1 yendiği maçı izledi.



ŞAŞ MÜJDEYİ VERDİ!

CEZASI sona eren yardımcı antrenör Hasan Şaş, 8 maç sonra kulübede yer aldı. Şaş, transferler için şu yorumu yaptı: "Forvet sıkıntımız var.. İki transfer hakkımız var. Eğer bir santrfor alırsak, savunmaya bir takviye yapabiliriz."



UĞUR KARAKULLUKÇU DİYOR Kİ

OYUNCULARIYLA mali sorunlar yaşayan Ankaragücü'yle içeride oynayan Galatasaray için Marcao'nun siftahı, yeterince zorlayıcı bir test değildi ama Brezilyalı ayağına gelen topları sert ve iyi şekilde orta sahaya çıkararak övülen sol ayağının maharetlerini sergiledi. Savunma sınırlarını zorlayan bir rakiple daha iyi bir analiz mümkün ama Marcao, kendisini bugüne dek izlememişlerin "Transfermarkt eleştirilerini" boşa çıkarmaya bence sadece birkaç maç uzakta...



Bülent TİMURLENK



Farklı A.Gücü galibiyeti için görüşünüz?

A.GÜCÜ bu haldeyken Galatasaray bu maçı farklı kazandığı için "Geleceğe umutla bakıyor" denmez ama bir aydır transfer hüsranıyla boğulan takım, "Kalan sağlar bizimdir" diyerek sahada gereğini yaptı. Ankaragücü'nün bu halde olması elbette ki kendi problemi... Dikine oynayan Galatasaray, hızlı hücumlarla kalan 16 maçta oynayacağı futbolun sinyalini verdi. Yeni transfer Marcao'yu da ilk maçında yorumlayabilmek zor ama futbolda bir gerçek var, gidenlerin arkasından ağlarsanız gelenlerin yüzü gülmez. O yüzden iki Brezilyalı stoper ve bir Brezilyalı bek, Uruguaylı kaleci ve İtalyanca bilen Japon sol bekle Galatasaray kendi savunma dilini bulur.



Onyekuru ve Sinan'ı değerlendirir misiniz?

ONYEKURU ligin ilk yarısını uçarak kapatmıştı. Alan transferi Onyekuru ve Belhanda'nın da performansını artıracak çünkü Brezilyalı almasını bildiği gibi topu verebilecek yeteneğe sahip. Kaldığı yerden devam etti. Sinan geçmişte bir maç var, bir maç yok performansından dolayı güvenilecek oyuncu değil. Kafayı değiştirmesi lazım.. Bu kadar basit bir maçta bile pas alamadığında küsen vücut dili kendisine zarar veriyor.

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