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'a 'dan haberi! İşlem tamam yıllık ücreti...

Sezonun ikinci yarısına muhteşem başlayan 'da transfer haberi de geldi! Galatasaray taraftarına müjdesi verilmek üzere. Sezon başında Gomis'i satan devre arasında da hem Garry Rodgigues'i hem de Ozan Kabak'ı satan Galatasaray'da yeni forvet Alan Carvalho oldu! Öyle ki Alan Carvalho'nun Galatasaray'dan alacağı yıllık ücret bile belli oldu! İşte 21 Ocak Galatasaray son dakika ...

Giriş Tarihi: 21.1.2019 09:23 Güncelleme Tarihi: 21.1.2019 09:23
Galatasaray'a Alan Carvalho'dan son dakika haberi! İşlem tamam yıllık ücreti...

Sabah Gazetesi Mehmet Özcan'ın özel haberi taraftarını mest etti! Uzun süredir forvet transferini bekleyen sarı kırmızılılar son olarak Ankaragücü maçında tribünlerde "forvet istiyoruz" diye bağırmıştı. Brezilyalı yıldız golcü Alan önümüzdeki 2 gün içerisinde İstanbul'a gelecek ve Göztepe maçının kadrosunda olacak. Galatasaray, için Çin kulübü Guangzhou Evergrande'ye 3 milyon € ödeyecek! İşte 21 Ocak ...

GALATASARAY TARAFTARINA SON DAKİKA ALAN CARVALHO MÜJDESİ

Yaptığı satışlardan sonra 14 milyon € transfer bütçesi olan Galatasaray, Brezilyalı golcü Alan Carvalho ile 3.5 yıllık prensip anlaşmasına vardı. Sarı kırmızılılar Alan'ın sözleşmesini bile hazırladı.

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Galatasaray'a Alan Carvalho'dan son dakika haberi! İşlem tamam yıllık ücreti...
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