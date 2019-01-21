Galatasaray'a Alan Carvalho'dan son dakika haberi! İşlem tamam yıllık ücreti...

Sabah Gazetesi Mehmet Özcan'ın son dakika özel haberi Galatasaray taraftarını mest etti! Uzun süredir forvet transferini bekleyen sarı kırmızılılar son olarak Ankaragücü maçında tribünlerde "forvet istiyoruz" diye bağırmıştı. Brezilyalı yıldız golcü Alan önümüzdeki 2 gün içerisinde İstanbul'a gelecek ve Göztepe maçının kadrosunda olacak. Galatasaray, Alan Carvalho için Çin kulübü Guangzhou Evergrande'ye 3 milyon € ödeyecek! İşte 21 Ocak transfer haberleri...

GALATASARAY TARAFTARINA SON DAKİKA ALAN CARVALHO MÜJDESİ

Yaptığı satışlardan sonra 14 milyon € transfer bütçesi olan Galatasaray, Brezilyalı golcü Alan Carvalho ile 3.5 yıllık prensip anlaşmasına vardı. Sarı kırmızılılar Alan'ın sözleşmesini bile hazırladı.