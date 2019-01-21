Lider fırtınayı dindirdi

BUGÜN NELER OLDU

Maça hızlı başlayan ancak pozisyona giremeyen bordo-mavililer karşısında Başakşehir ilk yarıyı İrfan Can ve Clichy ile 2-0 önde kapattı. İkinci yarı Ekuban önce kendi kalesine sonra rakibe attı; ardından Yusuf farkı 1'e indirdi. Visca sonucu belirledi.Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, 90 dakika sonrası şu değerlendirmeyi yaptı: "Mağlup olmamıza rağmen oyuncularıma teşekkür ediyorum. Sezon başından beri inanılmaz özveri gösteriyorlar. O ruhu, o duruşu gösteriyorlar. Genç oyuncularımızla bazen zorlanıyoruz ama araya giren 'ince işler' bizi daha fazla zorluyor. Onların yorumunu hakem otorilerine bırakıyorum. Özverili duran ve sonuna kadar destekleyen taraftarımız var. Sayın Ahmet Ağaoğlu başkanımızın önderliğinde camiamızın inanılmaz bir gayreti var, enkazı canlandırmaya çalışıyorlar. Ancak transfer yasağı ile başbaşayız, birçok oyuncumuz sakatlık sorunu yaşıyor ve kullanabileceğim oyuncu sayısı belli."Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "3-0'da oyunu bitirmemiz lazımken bir dakika sonra gol yedik. Sonra Yusuf'un iyi vuruşu ile 3-2 oldu. Trabzon her zaman zor deplasman. Kazanmak güzel" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Şampiyonluk şansınızı nasıl görüyorsunuz? sorusuna ise, "Oyuncularımız kaliteli. İyi bir teknik ekibim var. İyi ve şanslı görüyorum" yanıtını verdi. Avcı ayrıca, sakatlanan Pereira'ya geçmiş olsun dileğini iletti.