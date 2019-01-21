Marcao ve Maicon muhteşem ikili olacak

Ankaragücü karşısında ilk maçına çıkan G.Saray'ın yeni transferi Marcao performansıyla tam not aldı. Ama teknik heyeti asıl sevindiren detay Maicon oldu. Geçen sezon Denayer, bu sezon Ozan Kabak'ı Maicon'un yerine tercih eden teknik direktör Fatih Terim, Semih Kaya'nın dönecek olmasına rağmen Marcao'nun partneri olarak Maicon'u düşünüyor. Sonunda sol ayaklı bir stopere kavuşan Terim, yardımcıları ile yaptığı değerlendirmede, "Marcao sayesinde Maicon da toparlanacak. Hem savunmada sıkıntı yaşamayacağız hem de hücuma daha hızlı çıkacağız"
görüşünü paylaştı. SAVUNMA AYNI DİLİ KONUŞUYOR
Maıcon-Marcao
tandemi, ilk sınavında
Ankaragücü'ne gol izni vermedi.
Sağ bek Mariano ve ön
libero Fernando ile defans hattını
Brezilyalı oyunculardan oluşturan G.Saray
artık savunmada aynı dili konuşuyor.