Marcao ve Maicon muhteşem ikili olacak

BUGÜN NELER OLDU

Ankaragücü karşısında ilk maçına çıkan G.Saray'ın yeni transferi Marcao performansıyla tam not aldı. Ama teknik heyeti asıl sevindiren detay Maicon oldu. Geçen sezon Denayer, bu sezon Ozan Kabak'ı Maicon'un yerine tercih eden teknik direktör Fatih Terim, Semih Kaya'nın dönecek olmasına rağmen Marcao'nun partneri olarak Maicon'u düşünüyor. Sonunda sol ayaklı bir stopere kavuşan Terim, yardımcıları ile yaptığı değerlendirmede,görüşünü paylaştı.Maıcon-Marcaotandemi, ilk sınavındaAnkaragücü'ne gol izni vermedi.Sağ bek Mariano ve önlibero Fernando ile defans hattınıBrezilyalı oyunculardan oluşturan G.Sarayartık savunmada aynı dili konuşuyor.