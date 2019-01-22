CANLI | Boluspor - Galatasaray

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Boluspor'a konuk oluyor. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan ve 19.45'te başlayan karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetiyor. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Mehmet Kısal yapıyor. 15 Ocak'ta oynanması planlanan karşılaşma Bolu'daki yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenmişti.

BOLUSPOR 0-1 GALATASARAY

42' Selçuk İnan (p)

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İLK 11'LER

BOLUSPOR: Gökhan Kösterelli, Mamadou Diarra, Hayrullah Bilazer, Ümit Kurt, Burak Bekaroğlu, İsmail Haktan Odabaşı, İshak Çakmak, Emre Gültekin, Mustafa Durak, Bentley, Özgür Can Özcan

GALATASARAY: İsmail Çipe, Ömer Bayram, Ahmet Çalık, Ryan Donk, Martin Linnes, Gökay Güney, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Yunus Akgün, Muğdat Çelik, Sinan Gümüş