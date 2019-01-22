Fenerbahçe bildiğiniz gibi

17 maçta 16 puanla ligin dibine yerleşen takımın, sezonun ikinci yarısına 'kazanmak' parolasıyla girmesi ve bunu herkese göstermesi gerekiyordu. Fenerbahçe dün akşam Bursa'da maça bu bilinçle başladı ve yeni bir felsefenin geldiğini gösterdi. İlk 20 dakikada özellikle duran toplardan Bursaspor kalesi ciddi şekilde yoklandı. Soldado'dan Sow'u hatırlatan bir röveşata geldi. İkinci yarıda sezonun ilk yarısındaki Fenerbahçe'den esintiler geri döndü! Rakibe üzerine gelmesi için fırsatlar veren, hücum yapmayı düşünmeyen veya buna gücü yetmeyen bir görüntüsü vardı sarı-lacivertlilerin. Bursaspor kısıtlı kadrosuyla bu ligde fark yaratacağını yine gösterdi. Samet Aybaba, devrede yaptığı iki değişiklikle takımı bambaşka bir çehreye büründürdü. Aranan gol de Aytaç Kara ile 90'da geldi. Soldado'nun attığı golden sonra sevinen Skrtel'in yabancı maddeyle kafası yarıldı. Dipnot olarak şu soruyu sormak gerek: Geçen yılki Fenerbahçe-Beşiktaş kupa maçı hangi kritere göre tatil edildi, dün akşam maç hangi kritere göre devam etti?

BU MAÇ ÇOK TARTIŞILACAK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 90. dakikada yedikleri golle 1-1 biten Bursa maçı sonrası VAR'a göndermede bulundu. Trabzonspor- Başakşehir karşılaşmasında da VAR'ın tartışıldığını hatırlatan Yanal, "Bu maç da çok tartışılacak. Sanırım sahada bunları en iyi uygulayan hakemler vardı. Anladığım kadarıyla oldukça çelişkili bilgiler var. Umarım kısa sürede bu çelişkilerin olmadığı bir sistem oturur. Asla oynadığı oyunun dışında bir şeye sığınmadan dik durmalıyız. Oyuncularımla aramdaki ilişki bu şekilde. Biz hep dik duracağız. Yediğimiz baskıdan sonra çözümü biz üreteceğiz. Bu bir mazeret değil ama ülke futbolunun içinde bulunan tartışma, daha sağlıklı hale gelmeli" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı, transfer sorularını ise, "Konumuz bu değil. Ben sizin haber kaynağınız değilim" diyerek geçiştirdi

SIKINTI BÜYÜK

F.Bahçe'de hocalar değişiyor, fotoğraf aynı kalıyor. Yanal da özlemi bitiremedi. İşte aldığı sonuçlar:

LİG

Erzurum: 2-2

Antalya (d): 0-0

Bursa (d): 1-1

KUPA

Giresun (d): 2-5

Ümraniye (d): 1-0