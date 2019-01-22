Maçı değil ligi yönetiyorlar

BUGÜN NELER OLDU

Kaybedilen Başakşehir maçında Halil Umut Meler'in yönetimine isyan eden Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, şampiyonluk yarışı verdikleri sezonda emeklerinin çalındığını söyledi.Halil Umut Meler ve Fırat Aydınus'un zihinleri maçı yönetmek ile ligi yönetmek arasında sıkışıp kalmış. Müsabaka başladığı anda, sıralamaya etki etmek için sahaya çıktıklarını tüm Türkiye gördü.Emeklerimiz çalındı. Türkiye'ye tiyatro izlettiler. Süreci ısrarla takip edeceğiz.Galip gelirsek puan farkı kapanacak, beraberlik halinde ligde yarış kızışacak.Trabzonspor'un her türlü zorluğa rağmen zirve yarışında olması rahatsızlık veriyor herhalde.VAR diye bir şey mi var?Biz alttan Milli Takım'a futbolcu yetiştiriyoruz.Böyle giderse şampiyon belli.onlar İstanbul ligi kursun.HalilUmut Meler'in 2-2 biten Beşiktaş maçında da çok önemli hataları olduğunu belirten Haluk Şahin, "Beşiktaş maçını da aynı hakem yönetti ve 7 hatalı karar verdi. Sezon başından bu yana verilen hatalı kararlar nedeniyle 12 puanımız gitti. 29 puanımız var. Onları kaybetmesek lider olacaktık" dedi.Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanı Mustafa Çulcu da hakem Halil Umut Meler'in çok kötü bir yönetim sergilediğini belirterek, sert eleştiriler yaptı: "Yusuf'un yaptığı faul değil, sarı kart hiç değil. Hadi verildi, Arda'nın Ekuban'a yaptığı faul, gol iptal edilmeliydi. Ekuban'a Clichy'nin yaptığı nizami şarj değil, net penaltı. Halil Umut Meler iki senedir Türk futbolunun kaderi ile oynuyor. Buna kim dur diyecek? Aynı Meler, geçen sene Tolgay'a arkadan yapılan faule devam diyerek, Başakşehir'e golü attırmıştı. Meler maçı katletti. O kadar emeklere yazık."Bordo-mavililerin Halil Umut Meler'e öfkesi dinmiyor… 33 yaşındaki hakem, şehirden ayrılmak üzere gittiği Trabzon Havalimanı'nda protesto edildi. İki taraftar yanına kadar gittiği Meler'e, "Adam gibi maç yönetin. Böyle her yerde başın önde gidersin. Biz size saygı gösteriyoruz. Ama siz adamı zorla sahaya indiriyorsunuz" diye tepki gösterdiler.Başakşehir karşısında sahadan yenilgi ile ayrılmasına rağmen futbolu ile alkış alan Trabzonspor, istatistiklerde rakibine ilkleri yaşattı.Üç puanı hanesine yazdıramayan Fırtına, ceza sahasına yaptığı 23 ortada 8 isabet buldu ve isabetli orta sayısında da Beşiktaş ile birlikte zirveye yerleşti.Sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçında oynamayan Trabzonspor kaptanı Jose Sosa, tribünde yapılan koreografi için taraftarlara özel olarak teşekkür etti.