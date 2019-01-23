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- maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında , 'u konuk edecek. İlk maçı Yeni Malatyaspor 3-2 kazanmıştı. Peki saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.1.2019 10:32 Güncelleme Tarihi: 23.1.2019 10:35
Bodrumspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda adını ilk kez son 16 takım arasına yazdıran TFF 2'nci Lig ekibi Bodrum Belediyesi Bodrumspor, bugün Spor Toto Süper Lig'den güçlü rakibi Evkur Yeni Malatyaspor'u çeyrek final için ağırlayacak.

Bodrum İlçe Stadı'ndaki karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Bilet fiyatları VIP tribün 50, diğer tribünler 30 TL olarak belirlendi. Bodrumspor - Yeni Malatyaspor maçı A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanacak.

BODRUMSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!


Bu sezon Türkiye Kupası'nda tarihinin en iyi başarısını gösterip Sivasspor ve Ankaragücü'nü eleyerek 2 Süper Lig takımını birden saf dışı bırakan Bodrumspor, Yeni Malatyaspor'la son 16 turunda oynadığı ilk maçta deplasmanda 2-0 öne geçmesine rağmen son 10 dakikada yediği gollerle 3-2 yenildi.

İLK MAÇIN ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!


Karşılaşmayı değerlendiren teknik direktör Engin İpekoğlu, taraftarlarının desteğiyle rövanşı kazanıp çeyrek finale çıkan taraf olmak istediklerini söyledi.

EVKUR YENİ MALATYASPOR'DA HEDEF KUPADA BİR ÜST TUR

Evkur Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, Ziraat Türkiye Kupası'nda 23 Ocak Çarşamba günü konuk olacakları Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u son 16 turu rövanş mücadelesinde de yenerek bir üst tura yükselmeyi hedeflediklerini söyledi.

Ravcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına galibiyetle başladıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda da yollarına devam ettiklerini ve son 16 turu ilk maçında Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u sahalarında 3-2 mağlup ettiklerini anımsatan Ravcı, takımda morallerin üst seviyede olduğunu kaydetti.

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Verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini ve yeni transferlerin takıma uyum sağladığını aktaran Ravcı, "Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile karşılaşacağız. Bodrumspor'u geçerek bir üst tura yükselmeyi hedefliyoruz. Kupa maçının ardından Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacağız." diye konuştu.

Ravcı, ligde oynadıkları Göztepe karşılaşmasının seyir açısından güzel bir müsabaka olduğuna dikkati çekerek, "Ligin ikinci yarısında oynanan ilk maçlar, bize ikinci yarının ne kadar zor geçeceğini gösterdi. İlk yarıda kaldığımız yerden devam etmeyi amaçlıyoruz. Göztepe karşısında futbolcularımızın sergilediği oyun ile mücadeleleri bizi mutlu etti. Ligin ilk yarısını sıralama ve puan olarak iyi yerde bitirdik. İlk yarıdaki başarımızı devam ettirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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