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cezalı duruma düştü

'ın BB Erzurumspor'u konuk ettiği mücadelenin ilk yarısında rakibine yaptığı hareket sonrasında sarı kart gören cezalı duruma düştü.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.1.2019 22:45
Burak Yılmaz cezalı duruma düştü

Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Beşiktaş, BB Erzurumspor'u konuk ederken, karşılaşmanın ilk yarısında sarı kart gören Burak Yılmaz cezalı duruma düştü.

Rakibine yaptığı hareket sonrasında hakem Mustafa Öğretmenoğlu tarafından sarı kartla cezalandırılan Burak yılmaz, önümüzdeki hafta oynanacak Antalyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Ligin ilk yarısında Trabzonspor'la 7 lig mücadelesine çıkan ve bu karşılaşmalarda 3 sarı kart gören golcü futbolcu, bu maçla birlikte 4. sarı kartını görerek Antalyaspor deplasmanında cezalı duruma düştü.

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Burak Yılmaz cezalı duruma düştü
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