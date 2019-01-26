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G.Saray’da kalıyorum!

için G.Saray bonservis bedeli isteyince oyuncu F.Bahçe’ye gidemedi ve noktayı koydu: “Kulübümde çalışmalara devam edeceğim”

Giriş Tarihi: 26.1.2019
G.Saray’da kalıyorum!
F.Bahçe ile el sıkışan ancak G.Saray'ın sözleşmesini feshetmediği Serdar Aziz dün yaşananlara noktayı koydu. İşte birinci ağızdan o açıklamalar: Bu açıklamaları kulübümün yapması gerekirken şahsen yapmak zorunda kalmaktan üzüntü duymaktayım. Kadro dışı kaldığım günden sonra hiç aranmadım ve durumu görüşmek için randevu talep ettim. 24 Ocak günü sözleşmemin feshi için randevulaştık.

3.5 MİLYON EURO ALACAK!
Anlaştığımız hususların aksine bir karar alındığını kulübün yaptığı açıklama ile öğrendim. Sözleşmesi devam eden bir oyuncu olarak daha fazla yıpranmamak için transfer görüşmelerime son veriyorum. Kulübümde çalışmalara devam edeceğim." Serdar oynamasa da G.Saray'dan 3.5 milyon Euro kazanacak.
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G.Saray’da kalıyorum!
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