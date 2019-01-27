Adriano’nun kısmeti açıldı

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Beşiktaş'ın sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmak için yaptığı teklifine henüz yanıt vermeyen Adriano, Brezilya kulüplerinin gözdesi oldu. Santos Başkanı Peres'in, "Adriano için rekabet de var" açıklamasının ardında yatan kulübün Gremio olduğu ortaya çıktı. 34 yaşındaki oyuncunun siyahbeyazlılardaki durumunu takip eden kulüpler, menajeriyle de görüşmelere başladı. Adriano, Beşiktaş'a olumsuz cevap vermesi halinde kariyerine ülkesi Brezilya'da devam edecek.B.B. Erzurumspor maçının ardından takıma verilen iki günlük izin taraftarı kızdırdı. Siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medyada, "Ne yaptılar da tatili hak ettiler. Bizim hafta sonumuzu berbat ettiler. Sezon sonuna kadar izin yapsınlar" tepkisinde bulundu.