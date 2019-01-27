Bariyeri Sinan Gümüş’le aştı

BUGÜN NELER OLDU

G.Saray'da cezası biten Fatih Terim'in kulübeye dönüşünden de önemli olan forvet transferiydi. İzmir'deki mücadelede yokluktan Sinan Gümüş ileri uçtaydı.Ligin ilk yarısında 60'tan sonra pili biten Galatasaray'a devre arası kampında İtalyan kondisyoner Bartali'nin eli değmiş, bunu belirtmek gerek. Aslan bozuk zeminde fizik olarak iyi bir maç çıkardı.Marcao ilk yarıda savunmada hatasızdı ve kendisine ödenen 4 milyon Euro bonservisin çok daha fazlasını kazandırabilecek potansiyelde olduğunu gösterdi.Onyekuru ile hücümda etkili olan Galatasaray'da Sinan Gümüş'ün sert uzun pasını gelişine tamamlayan Feghouli kaleyi bulamadı.Göztepe, Muslera'nın laubaliliği sayesinde gole yaklaşsa da Jerome'un kaleye presi sonucu dokunduğu top ağlara gitmedi.İkinci yarının başında VAR sayesinde penaltı kazanan Göztepe'de Borges topu auta attı.Yağmurun durduğu son 30 dakikada Ndiaye oyuna ağırlığını koydu. Ndiaye'nin dinamizmi sayesinde başlayan atakta Mariano yine etkili bir bindirme yaptı ve içeri ortasında mecburi forvet Sinan Gümüş golü attı.Son bölümde kazandığı kornerlerle yüklenen Göztepe'de önce Jerome'un kafası sonra Yasin'in volesi direğe takıldı. İyi mücadele ettiği maçta topun da sevdiği Galatasaray kritik bir deplasman galibiyeti almayı başardı.Penaltı atışında şans yanında olan G.Saray'ın file bekçisi Fernando Muslera sahanın zorluğuna dikkat çekti. Uruguaylı kaleci, "Yağış devam etti, bu da bizi ciddi anlamda etkiledi. Benim de büyük sıkıntı yaşadığım pozisyonlar oldu. Tam bir mücadele maçıydı, 3 puanı almak şamp-i yonluk yarışında önemli. Göztepe deplasmanı saha şartları olmasa da zordur, bugün bir de saha şartları eklendi. Altın değerinde bir 3 puan aldık" dedi. 3 maçtır gol yemediği hatırlatılan Uruguaylı eldiven, "Gol yememe konularına girmeyi pek sevmiyorum, hoşlanmıyorum" yorumunu yaptı.Maçın 53. dakikasında kullanılan köşe vuruşunda top Maicon'un açık olan eline çarptı. Önce oyunu devam ettiren hakem Bülent Yıldırım, VAR'ın uyarısı sonrası pozisyonu izledi ve penaltı kararı verdi. Ancak beyaz noktaya gelen Borges'in vuruşu auta gitti. Bu sezon ligde ilk kez penaltı kazanan Göztepe bu fırsatı kullanamadı.Devre arasında satılacağı konuşulan ancak ilk 11'e girdikten sonra performansını artıran Feghouli, maçtan sonra şunları söyledi: "Futbol oynayabileceğimiz bir saha yoktu. Son dakikaya kadar mücadele eden bir Galatasaray vardı. Formaya alıştım ve böyle bir kulüpte, böyle bir camiada oynadığım için çok mutluyum."Sezonun ilk yarısında en çok eleştirilen isimlerin başında gelen ve bir ara gönderilmesi gündeme gelen Sinan Gümüş, İzmir'de Galatasaray'ı galibiyete taşıyan isim oldu. 6 gollü Ankaragücü karşılaşmasında duble yapan gurbetçi futbolcu, dün de takımının sıkıntıya girdiği dakikalarda sahne alarak ağları havalandırdı. Toplamda 4 gole ulaşan Sinan Gümüş, geçen sezonu (3) geçmeyi başardı.İzmir'de 3 puanı alarak şampiyonluk yarışına tutunan Galatasaraylı futbolcular, karşılaşma sonrası soyunma odasında büyük sevinç yaşadı. Sarı-kırmızılı kulüp de zafer pozunu taraftarlarıyla paylaştı.İzmir'de Cuma gününden bu yana süren yağmur, karşılaşmanın başladığı saatlerde hızını artırırken, Bornova Stadı'nın zeminini de olumsuz etkiledi. Futbolcuların topu kontrol etmekte zorlandığı zemin için futbolseverler sosyal medyada, "Saha havuza döndü, oyuncular yüzüyor" yorumlarınıyaptılar.Karşılaşmanın 72. dakikasında Mariano'nun kestiği top rakip defansa da çarpıp Sinan'a geldi. Genç forvet de topu göğsüyle ağlara gönderip adeta 'havuzdan' 3 puan çıkardı.Süper Lig'deki son iki maçında üç gol atan Sinan Gümüş, önceki 22 lig maçında aynı sayıda gol atabilmişti.