Fatih Terim'den çarpıcı transfer açıklamaları

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Boluspor'u iki maç sonunda geçerek adını çeyrek finale yazdıran Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim ve kupaya son 16 turunda veda eden Boluspor'un teknik direktörü Orhan Kaynak, mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Takımdaki genç oyunculara şans vermeye devam edeceğini belirten Fatih Terim, "Çok memnunum gençlere şans vermekten. Rakiplerimizin oynatıp oynatmaması bizi ilgilendirmez. Değişen futbol dünyasında bu oyuncuları tutabilir miyiz bilmiyorum ama bu isimler Galatasaray'a faydalı olacak isimler. Bizim bu anlayışımız devam edecek" dedi.

TERİM: "TARAFTARI SON 48 SAATİN MUTLU EDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM, KİMSENİN BEKLEMEDİĞİ SÜRPRİZLER DE OLABİLİR"

Transfer döneminin kapanmasına son 48 saat kaldığını belirten Terim, şöyle konuştu: "Benim söylememe gerek yok. Kendi aramızda dahi konuşmadan bazı haberler basına nasıl servis ediliyor çok merak ediyorum. Bunu hiç sevmiyorum. Pazar gecesi yaptığımız toplantıdan sonra hep beraber işe daha ciddi daha sırt sırta vererek çalışıyoruz. Galatasaray camiasının ve taraftarının beklentisine uygun transfer yapmak istiyoruz. Her saniyemiz dolu dolu. Gerek başkanımız, gerek yöneticilerimiz gerek Abdürrahim Albayrak'ın müthiş eforu var. Florya'yı mesken tuttuk. Bu kadar bekleyen, anlayış gösteren taraftarı son 48 saatin mutlu edeceğini düşünüyorum. Kimsenin beklemediği sürprizler de olabilir. Şundan emin olun Galatasaray'a almak için kimseyi aldırmayız. Buna müsaade etmeyiz. Bize katkı verecek isimler için uğraşıyoruz. İşler bittikten sonra da bir teşekkür zinciri olacak. Sadece şikayet değil, takdir de ederiz. Başkanımızla konuştuk. Ben bir şey diyemem. Galatasaray'da başkanlık sistemi var. Her an başkanın ağzından 'Şununla anlaştık' açıklamasını duyabiliriz. Çok ümitliyim. İnşallah bunları başkanın ağzından duyacağız."

Basın toplantısı sırasında telefonu çalan Fatih Terim buna yönelik olarak ise "Çok kritik saatler. Telefonu yanımıza almayız ama normalde son 48 saate girdik. Her saat her saniye önemli" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: "ŞİMDİ LİGE ODAKLANACAĞIZ VE PLAY-OFF İÇİN ÇABALAYACAĞIZ"

Boluspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak ise şu ifadeleri kullandı: "Futbol oynamaya çalıştık. İlk maçı tartışılan penaltı pozisyonu sonucunda kaybederek buraya geldik. Göreve yeni geldik, birbirimizi tanımaya çalışıyoruz. Pas yaparak oynamaya çalıştık. Rakip sahada oyunu riske ederek oynadık. Galatasaray girdiği pozisyonlarda golü rahat buldu. Biz kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık ama ataklarımız sonuçları getirmedi. Kupada buraya kadar geldiğimiz için oyuncularımı ve kazanan Galatasaray'ı kutluyorum. Şimdi lige odaklanacağız ve play-off için çabalayacağız."

Kaynak transfer hakkında sorulan soruya ise "Sağ bek ve sağ kanat için çalışmalarımız devam ediyor" yanıtını verdi.