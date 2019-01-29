Faulle ilgisi yok

BUGÜN NELER OLDU

Geçtiğimiz hafta Başakşehir maçında hakem Halil Umut Meler ile VAR hakemi Fırat Aydınus'un hatalı kararları ile 4-2 kaybeden Trabzonspor, 1-1 biten Sivas karşılaşmasında da hatalı bir kararın kurbanı oldu. Fırtına, Nwakaeme'nin Douglas'tan kaptığı topla atağa kalkarken, hakem Alper Ulusoy faul kararı verdi ve ardından gol geldi. Trabzonspor karara tepki gösterirken, MHK eski başkanı Mustafa Çulcu da faul olmadığını açıkladı. Çulcu,dedi.