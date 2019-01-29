BUGÜN NELER OLDU

Bursaspormaçının kopyası bir başlangıç... Üstelik gol bu kez maçın hemen başında geldi. Fenerbahçe bilindik hastalığından yine kurtulamadı. Kısa süre sonra 1-1'e, 2-1'i bulduktan sonra da yine 2-2'ye yakalandı... Maçınyıldızı Mehmet Ekici, hırsının faturasını penaltı kaçırarak ödedi.ErsunYanal, Benzia'yı tek önliberonun önünde merkez orta saha olarak kullandı. Cezayirli oyuncu, Fenerbahçe ortalamasına göre en iyi maçlarından birini oynadı. Ancak buna rağmen yuhalanarak oyundan çıktı. Temposunu artırmazsa kalıcı olması imkansız gibi görünüyor.Sağ önde başladığı maçı sol önde bitirdi.Ancak fiziksel eksiklerini gidermesi mutlaka zaman alacaktır. Geceninolayı, maç öncesinde açılan "pankartıydı... Reyes 5 ayda takımdan gönderildi. Slimani'nin gitmesi için yoğun çaba sarf ediliyor.Dakikada sol kanattan hızla ceza alanına giren Mehmet Ekici rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı, sarı-lacivertlilerin penaltı beklentileri karşılık bulmadı.Dakikada Mehmet Ekici ile Chebake arasındaki ikili mücadele, hakem tarafından VAR ekranından incelendi ve beyaz nokta gösterildi. Ancak Mehmet Ekici'nin vuruşunda kaleci başarılı oldu. Ekici, Türkiye kariyerinde 5. kez penaltı noktasının başına geçerken 2. kez başarısız oldu. Hat-trick yapma şansını da değerlendiremedi.2 gol atan bir de penaltı kaçıran Mehmet Ekici, "Önemli olan 3 puandı. Umarım bundan sonra da 3'er 3'er devam ederiz. Kariyerimde hat-trick yok. Penaltıyı atsam olacaktı ama olmadı. Umarım bundan sonra olur. Çok iyi oynadık. İştahlıydık. Taraftarlarımız da bizi destekledi teşekkür ederiz" diye konuştu.F.BahçeTeknik Direktörü Ersun Yanal ligde ilk galibiyetini aldığı maç sonrası şunları söyledi:Önemli bir sonuç. Bize yakışmayan goller yedik.Şu anı yaşamak ve bundan sonrasını planlamak bizim işimiz.Geçmişten sadece referans alarak yol yapmalıyız.Oyunculara iki yol gösteriyorum. Bir tanesi bu armanın ağırlığı. İkincisi oynamak istediğimiz oyun.Fenerbahçe bugün (dün) hak ederek kazandı.Taraftarın protesto hakkı, sevmeme ve beğenmeme hakkı vardır.Slimani'nin Fenerbahçe'yle bağı ve ilişkileri zayıflamıştı. Gereken her şeyi başkanımızla planladık.F.Bahçe ilk kez böyle bir kaosun içerisinde ve bundan çıkar. F.Bahçe'nin büyüklüğü bulunduğu yerden değil başka boyutlardan geçer.F.Bahçe'nin Malatyaspor'dan transferi Sadık Çiftpınar, maçı şu sözlerle değerlendirdi: "Çok uzun süredir şanssızlık mı, belirsizlik mi ne diyeyim bilmiyorum ama takımın üzerinde kara bulutlar dolaşıyordu. Bursa'da da çok yakındık galibiyete ama olmadı. Hafta boyunca çok iyi çalıştık, sahaya inanarak çıktık. Çok iyi başlayıp golü bulduk ama 2 tane gereksiz gol yedik. Ne olursa olsun kazanmak önemliydi."Fenerbahçe'ye 86. dakikada hayat veren Mehmet Topal bu sezon Süper Lig'de forma giydiği 15. maçta ilk golünü attı. Tribünlerin ıslıkladığı tecrübeli yıldız tepkiye 3 puanla karşılık vermiş oldu.