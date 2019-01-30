‘Akgün’lere koşuyor Aslan

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında, Boluspor'u rahat geçti: 4-1. İlk maçı da 1-0 kazanan sarı-kırmızılılar, üç kulvarda yoluna devam eden tek takım...
İlk yarıya genç Yunus Akgün, damgasını vurdu. 19'da Ömer Bayram'ın ortasını kafayla ağlara gönderen Yunus, 33'te golünden daha güzel bir asist yaptı.
Kupada daha önce attığı gollerde ofsayt bayrağına takılan Muğdat, sonunda sarı-kırmızılı formayla ağları sarstı.
Akhisar günlerindeki gibi savunma arkasına doğru koşu yapan Muğdat bu kez çaprazdan fişi çekti. 69'da rakip savunmaya baskı yapan Muğdat, topu kapar kapmaz pası verdi, Yunus plaseyle köşeyi gördü.
VAR sayesinde 78'de kazanılan penaltıyı kullanan Yunus hat-trick yaptı.
Ömer'in 80'de kale çizgisi üzerinde sebep olduğu penaltıyı gole çeviren Akabueze skoru belirledi. Penaltı dışında kalesinde güven veren genç İsmail, performansı ile çeyrek finalde de eldivenleri takmayı hak etti. DUYGUSAL MESAJ!
Hat-trick yaptıktan sonra gözyaşlarını tutamayan Yunus, "Annem, gözyaşları için ekmek kırıntısı gibi değerlidir derdi" mesajını paylaştı.
Yunus, "Galatasaray formasıyla hat-trick yapmak bambaşka bir duygu. Topu aldım, ağabeylerime ve hocalarıma imzalatacağım. Zaten gözyaşlarımı tutamadım. İnşallah nice gol ve asistler nasip olur" dedi.