‘Akgün’lere koşuyor Aslan

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında, Boluspor'u rahat geçti: 4-1. İlk maçı da 1-0 kazanan sarı-kırmızılılar, üç kulvarda yoluna devam eden tek takım...İlk yarıya genç Yunus Akgün, damgasını vurdu. 1Kupada daha önce attığı gollerde ofsayt bayrağına takılanAkhisar günlerindeki gibi savunma arkasına doğru koşu yapan Muğdat bu kez çaprazdan fişi çekti. 69'da rakip savunmaya baskı yapanVAR sayesinde 78'de kazanılanÖmer'in 80'de kale çizgisi üzerinde sebep olduğu penaltıyı gole çeviren Akabueze skoru belirledi. Penaltı dışında kalesinde güven verenHat-trick yaptıktan sonra gözyaşlarını tutamayan Yunus, "Annem, gözyaşları için ekmek kırıntısı gibi değerlidir derdi" mesajını paylaştı.Yunus, "Galatasaray formasıyla hat-trick yapmak bambaşka bir duygu. Topu aldım, ağabeylerime ve hocalarıma imzalatacağım. Zaten gözyaşlarımı tutamadım. İnşallah nice gol ve asistler nasip olur" dedi.