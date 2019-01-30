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yasağı dün kalkan , son 24 saatte 4. transferini de açıkladı. Sarı lacivertliler Yeni Zelandalı ile anlaştı.

Giriş Tarihi: 30.1.2019 16:13 Güncelleme Tarihi: 30.1.2019 16:24
Ankaragücü Tyler Boyd'u transfer etti

Ankaragücü, Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımında forma giyen Yeni Zelandalı kanat oyuncusu Tyler Boyd'u kadrosuna kattı.

Türkiye'de yeni bir sayfa açtığını belirten hücum oyuncusu, "Artık benim için yeni bir ülke, yeni bir şehir ve yeni bir takım ile başarı elde etme zamanı geldi. Hedefim performansımı en üst seviyeye çıkararak Ankaragücü'ne katkı sağlamak" şeklinde konuştu.

Transfer yasağı dün kalkan Başkent temsilcisi son 24 saatte 4. transferini yapmış oldu. Sarı lacivertli daha önce Hadi Sacko, Michal Pazdan ve Ante Kulusic'in transferlerini açıklamıştı.

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Ankaragücü Tyler Boyd'u transfer etti
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