Galatasaray'ın Mbaye Diagne transferinde Trezeguet gerçeği

Galatasaray ile Kasımpaşa arasındaki Mbaye Diagne pazarlıklarında Trezeguet'nin transferinin de gündeme geldiği ortaya çıktı. Mısırlı yıldız için fiyat soran sarı-kırmızılıların, istenilen yüksek bonservis bedeli karşısında geri adım attığı öğrenildi. Cimbom, Trezeguet ile yaz transfer döneminde de ilgilenmiş ancak maliyeti nedeniyle bu transferi rafa kaldırmıştı.

DOUKARA DA GÜNDEMDE

Diagne için bastıran G.Saray'da, yeni bir isim daha gündeme geldi: Souleymane Doukara. Fransız yıldızı ikinci forvet olarak kadrosuna katmak isteyen Cimbom, oyuncunun kulübü Antalya'ya teklifini yaptı. Doukara'nın G.Saray'a gelmeye sıcak bakması bu transferi kolaylaştırıyor.

MAİCON GİDER JAPONYA'YA LUYİNDAMA GELİR CİMBOM'A

Forvet krizini bitirmeye hazırlanan Galatasaray, savunmaya da sürpriz bir takviyeye hazırlanıyor. Dün Galatasaray'ın kapısını çalan bir Japon kulübü, Brezilyalı savunmacı Maicon için 4 milyon Euro önerdi. Galatasaray ise 6 milyon Euro karşılığı Maicon'u bırakabileceğini iletti. Cimbom, Maicon'un alternatifini ise Belçika'da buldu. Maicon satılırsa Standard Liege'nin Kongolu savunmacısı Christian Luyindama transfer edilecek. 25 yaşındaki sağ stoper Luyindama, geleceğe yatırım olarak görülüyor ve solak Marcao ile iyi bir ikili olacağı düşünülüyor.