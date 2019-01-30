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kura çekimi ne zaman saat kaçta? ZTK kura çekimi CANLI İZLE

Dün akşam oynanan Galatasaray - Boluspor maçından sonra 'nda çeyrek finale kalan takımlar da belli oldu. Futbolseveler ise ne zaman saat kaçta hangi kanalda? sorularının cevabını araştırıyor. Beşiktaş bilindiği gibi bu sezon kupada yer almıyor Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'de geçtiğimiz turda Ziraat Türkiye Kupasına veda ettiler. Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi canlı izle!

Giriş Tarihi: 30.1.2019 11:25
Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman saat kaçta? ZTK kura çekimi CANLI İZLE

Geçen sezonun şampiyonu Akhisarspor kupada yoluna devam ediyor. Galatasaray'da Boluspor'u eleyerek çeyrek finale yükseldi. Geçen sezonun finalisti Fenerbahçe, Ümraniyespor'a iki maç sonucunda 1-0 mağlup olarak elendi. Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir ise Hatayspor'a elenerek kupaya veda etti. Peki Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalan takımlar şu şekilde; Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Galatasaray, Kasımpaşa, Hatayspor, Ümraniyespor ve Trabzonspor. Kura çekiminde seribaşı uygulaması olmayacak ve her takım her takımla eşleşebilecek.
Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi bugün Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda 14:00'da başlayacak.

Kura çekimi canlı olarak A Spor ekranlarından yayınlanacak.

Kura çekimini canlı olarak takip etmek için tıklayınız...

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