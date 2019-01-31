Galatasaray'dan son dakika transfer operasyonu! Diagne, Mitroglou ve...

Transferin son gününde Galatasaray gaza bastı ve son dakika operasyonlarına başladı! Mbaye Diagne'den sonra Marsilya forması giyen Kostas Mitroglou da 1.5 yıllığına kiralandı. Mitroglou, Galatasaray forması giyen ilk Yunan futbolcu olarak tarihe geçecek. Geçen sezon transferin son gününde Araplara satılması an meselesi olan Maicon son anda takımda kalmıştı. Şimdi de Maicon'a Japonların ilgisi var, 7 milyon € bonservis bedeliyle satılacak Maicon'un yerine defansa lider oyuncu gelecek! İşte o isim...

GALATASARAY'DAN SON DAKİKA TRANSFER ATAĞI!