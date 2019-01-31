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'dan transfer operasyonu! Diagne, Mitroglou ve...

Mitroglou da KAP'a olarak bildirildi. Gomis'in takımdan ayrılmasından sonra golcü sıkıntısı çeken taraftarı, özlemini Kasımpaşa forması giyen ile doldurdu. Mbaye Diagne; 10 milyon € bonservis bedeliyle transfer edildi ve bu transfer dün gece açıklandı, Galatasaray taraftarı KAP resmi sitesini kitledi. Bir diğer forvet oyuncusu ise bu sabah saatlerinde İstanbul'a geldi. Yunan golcünün yanı sıra Galatasaray'dan bir son dakika hamlesi daha geldi! İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 31.1.2019 11:12 Güncelleme Tarihi: 31.1.2019 11:12
Galatasaray'dan son dakika transfer operasyonu! Diagne, Mitroglou ve...

Transferin son gününde gaza bastı ve operasyonlarına başladı! 'den sonra Marsilya forması giyen da 1.5 yıllığına kiralandı. Mitroglou, Galatasaray forması giyen ilk Yunan futbolcu olarak tarihe geçecek. Geçen sezon transferin son gününde Araplara satılması an meselesi olan son anda takımda kalmıştı. Şimdi de Maicon'a Japonların ilgisi var, 7 milyon € bonservis bedeliyle satılacak Maicon'un yerine defansa lider oyuncu gelecek! İşte o isim...

GALATASARAY'DAN SON DAKİKA TRANSFER ATAĞI!

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Galatasaray'dan son dakika transfer operasyonu! Diagne, Mitroglou ve...
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