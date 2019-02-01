İşte Galatasaray'ın Mitroglou transferinin perde arkası

Dün sabaha karşı Fransa'dan İstanbul'a gelen Kostas Mitroglou için sarı-kırmızılı kulüp erken saatlerde KAP açıklaması yaptı. Oyuncu daha sonra sağlık kontrolünden geçti. Marsilya'dan 1.5 yıllığına kiralanan Mitroglou'na Galatasaray bu sezon 1.5 milyon Euro, gelecek sezon içinse 2.6 milyon Euro ödeyecek. İşte sarı-kırmızılı kulübün formasını giyen ilk Yunan futbolcunun transferinin perde arkası...

ALANYA MAÇI KADROSUNDA YER ALACAK

Kendisine 15 milyon Euro bonservis ödeyen Marsilya'da hayal kırıklığı yaratan 30 yaşındaki Yunan forvet için eski kulübü Benfica ve aralarında Cardiff City'nin bulunduğu 3 Premier Lig takımı teklif yaptı. Ancak eş faktörü devreye girdi ve oyuncu Galatasaray'ı tercih etti. Eşi Türk kökenli olan Mitroglou'nun kayınpederinin de İstanbul'da yaşadığı öğrenildi. Yunan golcü bu yüzden para pazarlığı bile yapmadı ve Marsilya'da kazandığı ücretin aynısını (yıllık 2.6 milyon Euro) kabul etti. Futbolcu, yarın Alanyaspor ile oynanacak Süper Lig maçının kadrosunda yer alacak.

DÖNERCİLİKTEN FUTBOLCULUĞA

G.Saray'ın yeni transferi Kostas Mitroglou, Yunanistan'ın Kavala kentinde dünyaya geldi. Gençlik yılları ailesiyle göç ettiği Almanya'da geçti. Burada dönercilik yapan Savvas amcasının yanında çalışmaya başladı. 17 yaşında Mönchengladbach'ta profesyonel oldu. Bundesliga'da ilk maçına U19 formasıyla çıktı. Yeteneklerini kısa zamanda keşfeden Yunan Milli Takımı onu ilk defa U19 maçında sahada görmek için davet etti. Performansından etkilenen Olympiakos, onu takıma kazandırmak için harekete geçti. Babasının isteğiyle Olympiakos'a transfer olan futbolcu, burada 'Mitrogol' olarak anılmaya başladı. Bu arada Mitroglou'nun TT Stadı'nda atacağı gollerin müziği belli oldu. Gomis'in attığı gollerden sonra Aleyna Tilki'nin 'Sen olsan bari' şarkısı çalıyordu. Yunan oyuncu gol atınca stat hoparlöründen sirtaki müziği ile kutlama yapılacak.

BİR GÖRÜŞ

Levent Tüzemen

G.Saray, Başakşehir'in psikolojisini bozdu!

Başakşehir, 35 yaşındaki Robinho dışında, 34 yaşındaki Demba Ba ile 19.05'te sözleşme imzalamıştı. İmza saatinin 19.05 olarak seçilmesi henüz transfere imza atmamış Galatasaray'ı psikolojik olarak yaralamaktı. Marcao ile iki golcü Diagne ve Mitroglou'nun transferi Başakşehir'in bence psikolojisini yerle bir etmiştir. Robinho ile Demba Ba tribünlere 50 bin seyirci getirmez. Diagne-Mitroglou ikilisi Türk Telekom tribünlerini salkım saçak yapar. Mbaye Diagne, Galatasaray'ın gol sıkıntılarını çözeceği gibi uyum sorunu da yaşamayacaktır. Gol vuruşlarında iki ayağını da mükemmel kullanan Diagne, etkili kafa vuruşları da yapabiliyor. Kostas Mitroglou ikili mücadelelerde kolay yıkılmayan bir golcü.. Yunan yıldız agresif yapısı ve güçlü fiziğiyle rakip savunmaları ağır yıpratır. Sol ayaklı stoper Marcao topu oyuna geriden akıllı sokuyor. Tekniği, dikkati ve sakinliğiyle ön plana çıkıyor. 1.91 boyundaki Luyindama güçlü fiziğiyle hava toplarında geçit vermiyor. Sonuçta; Galatasaray ile Başakşehir arasında yaşanan transferler Sadrazam Sokullu'nun "Sakal kesme ile kol kesme" hikâyesine benziyor.