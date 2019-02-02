Kostas Mitroglou: Şans ayağıma geldiği sürece gol atmak istiyorum

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Sergen Yalçın yönetimindeki Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve puanını 36'ya çıkardı. Sarı kırmızılıların yeni transferi Kostas Mitroglou karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve gol atamadığı maçın 55. dakikasında yerini Sinan Gümüş'e bıraktı.

Sarı kırmızılıların Fransız ekibi Marsilya'dan 1,5 yıllığına kiraladığı Mitroglou yeni takımıyla çıktığı ilk maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"Bu maçtan önce sadece bir kez antrenmana çıktım. Tabii ki bu çok kolay değil. Takım arkadaşlarımı tanıyacağım, onlar beni tanıyacak. İstemediğimiz bir sonucu aldık." diyen 30 yaşındaki oyuncu şöyle devam etti: "Galip gelmek istiyorduk. Ama ne yazık ki berabere kaldık. O yüzden sonuç itibariyle üzgünüm."

Performansı için de değerlendirmelerde bulunan Mitroglou, "Bugünkü performansım en iyisi değildi. Bundan sonra daha iyi olacağına inanıyorum. Önemli olan takımın şampiyon olması, başarılı olması. Şans ayağıma geldiği sürece gol atmak istiyorum tabii ki. Gol atmaya çalışacağım ama takımın şampiyon olması çok daha önemli." sözleriyle açıklamalarını noktaladı.