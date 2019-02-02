Marcao: Hedefi şampiyonluk olan bir takımız ama...

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı ve şampiyonluk yarışında kritik bir kayıp yaşadı. Sarı kırmızılıların devre arasınd transfer ettiği Brezilyalı stoper Marcao, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

"Bu zamana kadar hep iyi oynayan bir takım vardı. Bugünkü maçta bu zamana kadar oynadığımız şekilde oynadığımızı düşünmüyorum." diyen 22 yaşındaki stoper sözlerini şöyle sürdürdü: "O performansı sergilediğimizi düşünmüyorum. Biz çok büyük bir takımız. Hedefi şampiyonluk olan bir takımız. Ama bugün öyle bir takım ne yazık ki yoktu sahada. Diğer taraftan bakıldığında deplasmandan alınan bir puanın size ilerleyen dönemde bir katkısı olabilir. Artık bu maçı bir kenara bırakmamız lazım. Önümüzde çok zorlu maçlar var, onlara odaklanmamız lazım."