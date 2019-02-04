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TFF 2. Lig Kırmızı grup takımlarından Baltok, , Cihan Özkaynak ve Hakan Olkan'ı kadrosuna kattı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.2.2019 20:12
Batuhan Karadeniz, Bandırmaspor'da

Kulübün TOKİ tesislerindeki toplantısında transferleri tanıtan bordo-beyazlı kulübün basın sözcüsü Kayhan İpek, "Denizlispor'dan Cihan Özkaynak'ı, Fethiyespor'dan Hakan Olkan'ı ve kamuoyunun yakından tanıdığı Batuhan Karadeniz'i de sezon sonuna kadar kadromuza kattık. Kendilerinin Bandırmaspor'a katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Bandırmaspor'un bu yıl kümede kalabilmesi adına çok çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.

MAÇ BİLETLERİ 1 LİRA

Öte yandan basın toplantısının ardından yapılan yönetim kurulu toplantısında, 10 Şubat Pazar günü saat 13.30'da oynanacak Kırklarelispor maçının bilet fiyatlarının tüm tribünlerde 1 lira olması kararlaştırıldı.

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Batuhan Karadeniz, Bandırmaspor'da
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