Galatasaray, Maicon transferini KAP'a bildirdi

Galatasaray, Maicon'un 1.7 milyon Euro bedelle 1.5 yıllığına Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a kiralandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan bildirim şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Maicon Pereira Roque'nin 2018-2019 ve 2019-2020 sezonları için net 1.700.000 Euro tutarında peşin bedel ile Al-Nassr Saudi kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Bu süreçte oyuncunun ücretleri Al-Nassr Saudi kulübü tarafından ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Galatasaray'ın 2017'nin Temmuz'unda 7,75 milyon Euro bonservis bedeliyle Sao Paulo'dan transfer ettiği Maicon sarı kırmızılı formayla şimdiye dek çıktığı 57 maçta 6 gol atıp 1 asist yaptı.