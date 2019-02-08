Avni Yıldırım: Halkın şampiyonu olacağım

Muhammed Ali'nin beline taktığı süper ortasıklet yeşil kemeri ve dünya şampiyonluğu için 23 Şubat'ta ringe bir Türk çıkıyor. Şampiyon sporcumuz Avni Yıldırım, dünyaca ünlü rakibi Anthony Dirrell ile Los Angeles'ta gireceği kapışma öncesi bir kez daha konuşmak için SABAH'ı tercih etti ve kimsenin bilmediği en ince detayları Türk halkıyla paylaştı. Dirrell ile yapacağı maç için ABD'ye hareket etmeden önce SABAH'ın sorularını yanıtlayan Avni Yıldırım'ın çok yoğun geçen kamp dönemine dair anlattığı detaylar ise şöyle:

"BU CADDEYE İSMİN VERİLECEK AVNİ!"

"ÜÇ aydır birlikte çalıştığımız, ünlü antrenör Harold Knight, Belek'teki kamp dönemi sokakta dolaşırken tişörtümü bir teyzeye verdiğimi görünce, "Dirrell bir şampiyon ama sen halkın şampiyonu olacaksın. Bir gün bu caddeye ismin verilecek" dedi. Halkın beni sahiplendiğini gördü. Belek halbuki benim semtim, şehrim değil. Onlara da çok teşekkür ederim. Knight, Lenox Lewis'in hocalığını yapmış bir hoca, çok başarılı ve iyi anlaşıyoruz. Ben de hocanın dediği gibi halkın şampiyonu olacağım!"

ÇİKOLATALI KREPLE 8 KİLO VERDİM!

"ÇOK sıkı ve iyi bir diyet programı uyguladık. En kritik nokta bolca su içmek ve protein ile karbonhidratı karıştırmamak... 8 kilo verdim, çok zindeyim ve bazı sabahlar çikolatalı krep yiyerek kahvaltı yaptım. Her şeyi yerken kilo verebilirsin. Kampın bir bölümünde protein, bölümünde karbonhidrat aldım. Yiye yiye kilo verdim, tamamen sistem... Etle makarnayı aynı anda yersen vücut depoluyor."

KOLUMDA ÖDEM OLUŞTU

İYİ bir maç planı hazırladık. Detay vermeyeceğim ama Dirrell beni tanıyamayacak. İdman videolarımı bilerek yayınlamadım. ABD'li, Fransız ve Ukraynalı boksörlerle rakibimin stiline uygun çalışmalar yaptık. Dışarıdan fotoğraf bile çektirmiyorduk, hocam Knight engelliyordu hemen. Kariyerimin en iyi dönemindeyim. Dirrell beni tanıyamayacak. Sol kolumda çalışmaya bağlı olarak bir ödem oluşmuştu, antrenmanda oldu. Kısa sürede aşmak için sağolsun, Ahmet Öner abi bağlantılarını kullanarak Bayern Münih'in doktoru Wolhlfahrt'a ulaştı. "Bundan sonra ben de 'Team Avni'deyim, beraberiz. Bundan sonra sana kimse dokunmayacak" dedi.

'GÖLGE' İDDİALI: KEMER ONA ÇOK YAKIŞACAK

LENOX Lewis'in kariyeri boyunca yanında olan "Gölge" lakaplı antrenör Harold Knight, Avni Yıldırım'a güveninin tam olduğunu söyledi. Knight, "Avni'nin çok güzel bir yumruk stili var, bunu Dirrell üzerinde nasıl kullanacağımızı belirledik. İlk 4-5 raunt planımız başka, sonra farklı bir dövüşe geçeceğiz. Anthony Dirrell çok iyi bir boksör ama o kendi zamanını yaşadı. Artık Avni'nin zamanı... Onun beline yeşil kemer çok yakışacak" şeklinde konuştu.

BİR YENİLGİ 15 GALİBİYETTEN DEĞERLİ

EUBANK Jr maçından sonra bana 'Psikolojisi bozuldu' dendi. Ben daha güçlü, daha tecrübeli çıktım o maçtan... Bazen bir mağlubiyet 15 galibiyetten iyi olabiliyor. Ders alırsan yenilgi de iyi... Kendimi hiç bozmadım, çalışmaya devam ettim. Ahmet abinin de destekleri oldu. Ronaldo ile Messi birbirini yenmeden bu kadar gelişemezdi. Ronaldo 34 yaşında ve hâlâ taş gibi. Ronaldo'nun Filistin'e yardım edebilmesini, eyvallahı olmamasını ayrıca seviyorum.